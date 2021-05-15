37-й тур
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ГАСПЕРИНИ: «Аталанта вышла в ЛЧ, теперь цель - Кубок Италии»

Руслан Малиновский может завершить сезон с трофеем

  • 15.05.2021 19:27
  • 2223 просмотра
  • 0 комментариев
ГАСПЕРИНИ: «Аталанта вышла в ЛЧ, теперь цель - Кубок Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» по итогам победы над «Дженоа» гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов, поэтому теперь команда может сосредоточиться на Кубке Италии.

19 мая в финале команда Джан Пьеро Гасперини сыграет против «Ювентуса».

«Сложно поверить, что мы третий сезон кряду сыграем в Лиге чемпионов. Все сложнее и сложнее быть в топ-4. Мы это сделали, поэтому теперь цель - Кубок Италии».

«Трофей должен сделать этот сезон еще более незабываемым. Люди говорят, что «Аталанта» ничего не может выиграть, но для нас трижды выходить в ЛЧ - это уже достижение».

«Теперь есть шанс взять трофей», - сказал Гасперини.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности