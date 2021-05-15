ГАСПЕРИНИ: «Аталанта вышла в ЛЧ, теперь цель - Кубок Италии»

«Аталанта» по итогам победы над «Дженоа» гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов, поэтому теперь команда может сосредоточиться на Кубке Италии.
19 мая в финале команда Джан Пьеро Гасперини сыграет против «Ювентуса».
«Сложно поверить, что мы третий сезон кряду сыграем в Лиге чемпионов. Все сложнее и сложнее быть в топ-4. Мы это сделали, поэтому теперь цель - Кубок Италии».
«Трофей должен сделать этот сезон еще более незабываемым. Люди говорят, что «Аталанта» ничего не может выиграть, но для нас трижды выходить в ЛЧ - это уже достижение».
«Теперь есть шанс взять трофей», - сказал Гасперини.
Источник — Football-Italia
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