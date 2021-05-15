ВИДЕО. Малиновский забил гол и сделал ассист в матче Серии A

В матче чемпионата Италии против «Дженоа» украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился точным ударом и сделал счет 2:0.
В первом голе Малиновский помог отличиться Дувану Сапате результативной передачей, оформив для себя 1+1 уже на 26-й минуте.
Для Руслана это 8-й гол и 12-й ассист в нынешнем сезоне. Игрок отмечается результативным действием в 10-м подряд матче.
Гол Малиновского
Ассист Малиновского
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Источник — Sport.ua
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Учитывая, что Малина концовку сезона играет перед операцией и впереди финал с Юве
Не быть вам главным тренером
Учитывая, что Малина концовку сезона играет перед операцией и впереди финал с Юве
Не быть вам главным тренером
Ювентус который идёт 5-й,у него 72глаза,и две игры в запасе, а у Аталанты 78глаз.
По личным встречам Аталанта лидирует, но всё равно если Аталанта обыграет Милан, то они возьмут серебро. Нужно добивать сезон, и не сбавлять обороты. Рад за Малиновского, и за Зину.
Пускай Милану забьёт в решающей игре за серебро.
Надеюсь, травмы обойдут его стороной, форму свою сохранит и будет только прогрессировать!
И главное он ещё расти может.
а на Евро будет по горобцам стрелять(
Надеюсь, травмы обойдут его стороной, форму свою сохранит и будет только прогрессировать!
а на Евро будет по горобцам стрелять(
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