ВИДЕО. Малиновский забил гол и сделал ассист в матче Серии A

Украинец невероятно провел первый тайм

  • 15.05.2021 16:36
  • 10327 просмотров
  • 36 комментариев
ВИДЕО. Малиновский забил гол и сделал ассист в матче Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии против «Дженоа» украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился точным ударом и сделал счет 2:0.

В первом голе Малиновский помог отличиться Дувану Сапате результативной передачей, оформив для себя 1+1 уже на 26-й минуте.

Для Руслана это 8-й гол и 12-й ассист в нынешнем сезоне. Игрок отмечается результативным действием в 10-м подряд матче.

Гол Малиновского

Ассист Малиновского

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:26
    0
    adidas77, 15.05.2021 17:24
    Серьёзно?
    Учитывая, что Малина концовку сезона играет перед операцией и впереди финал с Юве
    Не быть вам главным тренером
    Та я и не претендую... ))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.05.2021 17:24
    -1
    Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    Малиновского заменили - странное решение...
    Серьёзно?
    Учитывая, что Малина концовку сезона играет перед операцией и впереди финал с Юве
    Не быть вам главным тренером
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 15.05.2021 17:24
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    Малиновского заменили - странное решение...
    Почему странное? Дувана заменили еще раньше. Дело сделано, можно и гулять смело
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:23
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    Малиновского заменили - странное решение...
    Почему странное? Следующая игра за финал на кубок. Игра сделана, пусть отдыхает.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:21
    0
    Получается этой победой Аталанта гарантировала себе Л.Ч на следующий год.
    Ювентус который идёт 5-й,у него 72глаза,и две игры в запасе, а у Аталанты 78глаз.
    По личным встречам Аталанта лидирует, но всё равно если Аталанта обыграет Милан, то они возьмут серебро. Нужно добивать сезон, и не сбавлять обороты. Рад за Малиновского, и за Зину.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    -1
    Малиновского заменили - странное решение...
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 17:14
    0
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    У тебя есть проекция сверху? Своя камера-паук? 1 см мяча на линии и мяч ещё на поле.
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.05.2021 17:13
    -2
    Cityzen83, 15.05.2021 17:09
    Так где то 1/3 мяча линию не пересекла, как ты смотришь - хз, еще и покадрово)) Чистый гол.
    Хто що хоче, те і бачить, Я особисто дуже симпатизую Руслану. мені воно не принципово, забив так забив. але кожен би з Вас не хотів щоби так забили вашій улюбленій команді.
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    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 17:09
    -5
    AЛВ, 15.05.2021 16:45
    Респект Малиновському.!!!
    С 9-ти метров и ты бы забил)))
    Пускай Милану забьёт в решающей игре за серебро.
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    Cityzen83
      Cityzen83, 15.05.2021 17:09
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    Так где то 1/3 мяча линию не пересекла, как ты смотришь - хз, еще и покадрово)) Чистый гол.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:07
    +2
    KARABAS55, 15.05.2021 17:00
    Моё мнение Русику не стоит уходить в другой клуб. Только начало получаться, тем более Л.Чкаждый год, команда прогрессирует с каждым годом. А так, опять адаптация, вдруг что-то пойдёт не так, и сядет на лавку. Ещё годик стоит поиграть в Италии, а там будет видно.
    Тоже так считаю. Аталанта это его клуб. Здесь у него есть право на ошибку. В условном Интере, Руслан один раз где то не так сыграет - сядет на скамейку запасных. там конкуренция сумасшедшая...
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:05
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    А що там дивитися м'яч не повністю пересік лінію поля. Це видно навіть без повторів. Я взагалі здивувався коли арбітр відмінив взяття воріт і звернувся за допомогою до системи ВАР!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:03
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:46
    Молодець то молодець, а м'яч вийшов за лінію. Хоча у цьому немає його вини.
    Вар помиляеться, а ты как человек никогда не ошибаешься))) Клоун.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:00
    +4
    Моё мнение Русику не стоит уходить в другой клуб. Только начало получаться, тем более Л.Чкаждый год, команда прогрессирует с каждым годом. А так, опять адаптация, вдруг что-то пойдёт не так, и сядет на лавку. Ещё годик стоит поиграть в Италии, а там будет видно.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    -1
    KARABAS55, 15.05.2021 16:48
    Мяч не вышел за линию. Эпизод разобрали с помощью ВАР, и что показало что полностью мяч не вышел...
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 16:58
    +3
    Руслан принял участие во всех трех голах Аталанты. Реально лучший на поле в составе обеих команд!!
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    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 15.05.2021 16:57
    +5
    было время не пропускал ни одной игры Шевы за Милан, теперь наступило время не пропускать ни одной игры Малины за Аталанту!
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 15.05.2021 16:56
    +3
    Душа радуется за человека!
    Надеюсь, травмы обойдут его стороной, форму свою сохранит и будет только прогрессировать!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 16:55
    0
    Там уже очередь за ним стоит.
    И главное он ещё расти может.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 16:55
    +1
    A0Va, 15.05.2021 16:41
    спец по аутсайдерам
    а на Евро будет по горобцам стрелять(
    Он и Ювентусу забивал. Ювентус точно не аутсайдер!!
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    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 16:48
    +7
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:46
    Молодець то молодець, а м'яч вийшов за лінію. Хоча у цьому немає його вини.
    Мяч не вышел за линию. Эпизод разобрали с помощью ВАР, и что показало что полностью мяч не вышел...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.05.2021 16:39
    +7
    Машина !
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 15.05.2021 16:45
    +6
    Респект Малиновському.!!!
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 15.05.2021 16:57
    +5
    было время не пропускал ни одной игры Шевы за Милан, теперь наступило время не пропускать ни одной игры Малины за Аталанту!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:00
    +4
    Моё мнение Русику не стоит уходить в другой клуб. Только начало получаться, тем более Л.Чкаждый год, команда прогрессирует с каждым годом. А так, опять адаптация, вдруг что-то пойдёт не так, и сядет на лавку. Ещё годик стоит поиграть в Италии, а там будет видно.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.05.2021 16:49
    +4
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:46
    Молодець то молодець, а м'яч вийшов за лінію. Хоча у цьому немає його вини.
    Стоп-кадр специально ж показывали - мяч полностью линию не пересек
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.05.2021 16:43
    +4
    Играет в своё удовольствие.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 15.05.2021 16:42
    +4
    Малина beast and best!
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 16:58
    +3
    Руслан принял участие во всех трех голах Аталанты. Реально лучший на поле в составе обеих команд!!
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 15.05.2021 16:56
    +3
    Душа радуется за человека!
    Надеюсь, травмы обойдут его стороной, форму свою сохранит и будет только прогрессировать!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.05.2021 16:49
    +3
    10 матчей подряд голы и пасы
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 15.05.2021 16:48
    +3
    Прийняв участь в усіх - 3-х мячах!!! Красава!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.05.2021 16:44
    +3
    A0Va, 15.05.2021 16:41
    спец по аутсайдерам
    а на Евро будет по горобцам стрелять(
    Иванофф, Юве он тоже забивал
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:07
    +2
    KARABAS55, 15.05.2021 17:00
    Моё мнение Русику не стоит уходить в другой клуб. Только начало получаться, тем более Л.Чкаждый год, команда прогрессирует с каждым годом. А так, опять адаптация, вдруг что-то пойдёт не так, и сядет на лавку. Ещё годик стоит поиграть в Италии, а там будет видно.
    Тоже так считаю. Аталанта это его клуб. Здесь у него есть право на ошибку. В условном Интере, Руслан один раз где то не так сыграет - сядет на скамейку запасных. там конкуренция сумасшедшая...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.05.2021 16:53
    +2
    Alehandro, 15.05.2021 16:49
    Стоп-кадр специально ж показывали - мяч полностью линию не пересек
    Ему плевать - у него вышел.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 15.05.2021 17:24
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    Малиновского заменили - странное решение...
    Почему странное? Дувана заменили еще раньше. Дело сделано, можно и гулять смело
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:23
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:19
    Малиновского заменили - странное решение...
    Почему странное? Следующая игра за финал на кубок. Игра сделана, пусть отдыхает.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 15.05.2021 17:09
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    Так где то 1/3 мяча линию не пересекла, как ты смотришь - хз, еще и покадрово)) Чистый гол.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:05
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:59
    VAR теж "помиляється" бува. Я особисто покадрово передивився. Передивіться і Ви , можливо побачите.
    А що там дивитися м'яч не повністю пересік лінію поля. Це видно навіть без повторів. Я взагалі здивувався коли арбітр відмінив взяття воріт і звернувся за допомогою до системи ВАР!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 17:03
    +1
    Mr.Frost, 15.05.2021 16:46
    Молодець то молодець, а м'яч вийшов за лінію. Хоча у цьому немає його вини.
    Вар помиляеться, а ты как человек никогда не ошибаешься))) Клоун.
    Ссылка
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