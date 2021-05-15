ВИДЕО. Малиновский забил гол и сделал ассист в матче Серии A

В матче чемпионата Италии против «Дженоа» украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился точным ударом и сделал счет 2:0.

В первом голе Малиновский помог отличиться Дувану Сапате результативной передачей, оформив для себя 1+1 уже на 26-й минуте.

Для Руслана это 8-й гол и 12-й ассист в нынешнем сезоне. Игрок отмечается результативным действием в 10-м подряд матче.

Гол Малиновского

Ассист Малиновского