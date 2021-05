Рим. Матч Свитолина – Свёнтек перенесен на субботу

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале престижного грунтового турнира WTA в Риме должна была встретиться полькой Игой Свёнтек.

Однако из-за дождей в столице Италии матч был перенесен на субботу, 15 мая. Точное время начала матча еще не известно.

Также был перенесен на завтра матч мужского одиночного разряда Лоренцо Сонего – Андрей Рублев, а поединок между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом был прерван по ходу второго сета при счете 6:4, 1:2 в пользу греческого теннисиста.

☔ Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB