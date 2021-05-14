Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет еще один матч на турнире WTA 1000 в Риме.



Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в 1/4 финала против действующей чемпионки Ролан Гаррос Иги Свёнтек из Польши (№15 WTA) первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Свёнтек 1-й круг - Риск (5-4, отказ) №27 WTA 2-й круг Анисимова (2-6 6-3 6-4) №39 WTA Киз (7-5 6-1) №23 WTA 3-й круг Мугуруса (6-4 6-1) №12 WTA Крейчикова (3-6 7-6 7-5) №40 WTA

Это будет первая очная встреча теннисисток.В следующем раунде победительница матча сразится против Эшли Барти из Австралии (№1 WTA) или Кори Гауфф из США (№35 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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