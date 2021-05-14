Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

  • 14.05.2021 11:30
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Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

14 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет еще один матч на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в 1/4 финала против действующей чемпионки Ролан Гаррос Иги Свёнтек из Польши (№15 WTA) первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Свёнтек
1-й круг -  Риск (5-4, отказ) №27 WTA
2-й круг  Анисимова (2-6 6-3 6-4) №39 WTA  Киз (7-5 6-1) №23 WTA
3-й круг  Мугуруса (6-4 6-1) №12 WTA  Крейчикова (3-6 7-6 7-5) №40 WTA

Это будет первая очная встреча теннисисток.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Эшли Барти из Австралии (№1 WTA) или Кори Гауфф из США (№35 WTA).
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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