Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет еще один матч на турнире WTA 1000 в Риме.
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в 1/4 финала против действующей чемпионки Ролан Гаррос Иги Свёнтек из Польши (№15 WTA) первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Свёнтек
|1-й круг
|-
|Риск (5-4, отказ) №27 WTA
|2-й круг
|Анисимова (2-6 6-3 6-4) №39 WTA
|Киз (7-5 6-1) №23 WTA
|3-й круг
|Мугуруса (6-4 6-1) №12 WTA
|Крейчикова (3-6 7-6 7-5) №40 WTA
Это будет первая очная встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сразится против Эшли Барти из Австралии (№1 WTA) или Кори Гауфф из США (№35 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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