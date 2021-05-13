Свитолина уверенно разобралась с Мугурусой и вышла в четвертьфинал в Риме

В следующем раунде украинка сразится против Иги Свёнтек из Польши

  • 13.05.2021 20:43
  • 7573 просмотра
  • 30 комментариев
Свитолина уверенно разобралась с Мугурусой и вышла в четвертьфинал в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 6) удачно провела второй матч на турнире WTA 1000 в Риме.

Украинка, посеянная под пятым номером, в третьем круге уверенно победила в двух сетах испанку Гарбинье Мугурусу (WTA 12). Матч длился 1 час и 17 минут.

WTA 1000. Рим, Италия

Женщины, третий круг

Элина Свитолина (Украина) [5] – Гарбинье Мугуруса (Испания) [12] – 6:4, 6:2

В четвертьфинале украинка сразится против Иги Свёнтек из Польши (WTA 15).

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 13.05.2021 22:07
    0
    Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Тому шо психологія і настрій лише на топів, а в півфіналах на Шоломі перегорає.. "іноді витримки її так би мовити характеру, який переоцінений в плані якості. Бієць лише риса, а от флегматичність характеру шо переходить в подавленну внутрішню істерію інтроверта ось це їй і заважає, плюс таж невпевненість в своїх силах, шо теж є рисою характеру..
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 13.05.2021 22:05
    0
    сегодня Элина показала мастер-класс: как надо играть против остро атакующих игроков: 1) почти все мячи, Элина пробивала под заднюю линию, что для Мугурузы, было очень неудобно; 2) очень часто мячи летели в корпус Мугурузы; 3) при первой же возможности, (контр)атака, с быстрым переводом мяча из угла в угол; 4) острая игра с бэкхенда. В результате, как мы увидели, Мугурузу хватило только на 1-й сет.. Ну а Дропшоты, это вишенка на торте..)))
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 13.05.2021 22:05
    0
    dudigo78, 13.05.2021 21:51
    десь я очікував від Еліни гру наближену до топової. Все ж таки Еліна вміє настроїтись проти топа і видати хороший матч. Навіть в програних матчах від Барті теніс був досить високого рівня, просто Барті це зараз супер топ. А так якщо дивитись останні матчі, то перемог над топовими тенісистками більше, ніж поразок. Але наступна гра досить тревожить. По-перше Еліна не може вже давно видати два сильних матча поспіль, по-друге Свьонтек хоч і виграла минулого року ТВШ і прогресує несамовито, але до статусу відомої топової тенісистки їй ще далеко. Як то кажуть всі фактори грають проти Еліни. Но тим не менше сподіваюсь до останнього. Хто як не Еліна має радувати нас своїм тенісом та результатами. Ну і пора вже щось виграти велике.
    Теж сподіваюсь на завтрашню зібранність Еліни. З приводу виграти щось велике - вона вже це зробила ставши нареченою Монфіса.... І це кохання, а не те, що ви подумали
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.05.2021 21:57
    0
    Хоча дивлюсь в букмекерів полька фаворит, а це вже добре. Гарбіньє сьогодні також в них була фаворитом)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.05.2021 21:51
    +3
    десь я очікував від Еліни гру наближену до топової. Все ж таки Еліна вміє настроїтись проти топа і видати хороший матч. Навіть в програних матчах від Барті теніс був досить високого рівня, просто Барті це зараз супер топ. А так якщо дивитись останні матчі, то перемог над топовими тенісистками більше, ніж поразок. Але наступна гра досить тревожить. По-перше Еліна не може вже давно видати два сильних матча поспіль, по-друге Свьонтек хоч і виграла минулого року ТВШ і прогресує несамовито, але до статусу відомої топової тенісистки їй ще далеко. Як то кажуть всі фактори грають проти Еліни. Но тим не менше сподіваюсь до останнього. Хто як не Еліна має радувати нас своїм тенісом та результатами. Ну і пора вже щось виграти велике.
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 13.05.2021 21:50
    +1
    По сьогоднішній грі Святек, наша Еля на дві голови вище, надіюсь на перемогу, а там побачимо.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 13.05.2021 21:48
    +2
    Рим всегда был удачный для Свитолиной: так что не удивлюсь, если она выиграет его...
    Ссылка
    Валерий Друца
    online
      Валерий Друца, 13.05.2021 21:31
    +2
    Elis, 13.05.2021 21:07
    Останній раз таке задоволення від матчу отримувала коли Еліна грала з Еш Барті на І-У, до її травми коліна. Еля виграла в 3-х сетах, а більш ніж тригодинний матч став найкращим матчем року.
    Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
    ++++++++++!
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    online
      Леонид Бугаренко, 13.05.2021 21:12
    +8
    Сьогодні все склалось, вечір, Гаель, гладачі і напередодні дуже поганий матч. Це Єліни качелі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.05.2021 21:11
    +3
    так відомо що і завтра Єліна грає після 19-00
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 13.05.2021 21:09
    -3
    Mazyr2412, 13.05.2021 20:49
    Еліна повертає смак перемог та гри в теніс,після невдач Костюк. Молодчинка!!!
    у Марты Олеговны щас рекордный рейтинг (на 26 апреля)
    а дальше, надеемся, больше ...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 21:07
    +13
    Останній раз таке задоволення від матчу отримувала коли Еліна грала з Еш Барті на І-У, до її травми коліна. Еля виграла в 3-х сетах, а більш ніж тригодинний матч став найкращим матчем року.
    Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 13.05.2021 21:06
    -2
    Пегула щас наверное лучшая относительно своих возможностей
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 13.05.2021 21:03
    +4
    ЗАПИС МАТЧУ https://www.youtube.com/watch?v=ODPNFeNeC5w
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.05.2021 21:00
    +5
    Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Ага, классно Элина разводила Мугурусу по углам, просто прожигала ее виннерсами... Та, хардкорная и каноническая Элина так не умела
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:59
    +9
    Сергій Кулиняк, 13.05.2021 20:54
    она блядь круглые сутки играет вся лента с новостями надоело
    Ох ви, батя, і хильнули
    І вас з перемогою!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.05.2021 20:59
    +2
    Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Єліно якось говорила,що краще грає в вечерній час.Цікаво во скількі завтра гра?
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 13.05.2021 20:58
    -7
    nordi, 13.05.2021 20:51
    радість ти наша. А хейтери ще погавкають, але не сьогодні! Зперермогою!
    действительно, что она делает в топ-5?
    один-два удачных турнира и привет биг-4!
    (Эш, Наоми ... Сабаленка и Свитолина на новичка)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:58
    +4
    macamacca, 13.05.2021 20:56
    Ига не такая грозная, как на Френче
    только Барбора её раз 5 брейковала на этом турнире
    То й добре. Іґу треба проходити.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:57
    +15
    Молодець, Еліна! Впевнено провела матч. В другому сеті не збавила, хоч після такого емоційно напруженого першого сету важко було тримати концентрацію. Отримавши перевагу в другому сеті заграла легко, розкуто, хоч не без помилок. Дякую тобі, Елінко, за цей чудовий матч! Що нагадала чому ми відкладаємо всі справи і за тебе вболіваємо!
    Дякую всім вболівальникам за чудову компанію! З вами разом дивитись такі матчі значно цікавіше.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 13.05.2021 20:50
    +19
    Вітаю всіх з перемогою!!
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 13.05.2021 20:51
    +18
    радість ти наша. А хейтери ще погавкають, але не сьогодні! Зперермогою!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:57
    +15
    Молодець, Еліна! Впевнено провела матч. В другому сеті не збавила, хоч після такого емоційно напруженого першого сету важко було тримати концентрацію. Отримавши перевагу в другому сеті заграла легко, розкуто, хоч не без помилок. Дякую тобі, Елінко, за цей чудовий матч! Що нагадала чому ми відкладаємо всі справи і за тебе вболіваємо!
    Дякую всім вболівальникам за чудову компанію! З вами разом дивитись такі матчі значно цікавіше.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    +15
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.05.2021 20:49
    +15
    Еліна повертає смак перемог та гри в теніс,після невдач Костюк. Молодчинка!!!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 21:07
    +13
    Останній раз таке задоволення від матчу отримувала коли Еліна грала з Еш Барті на І-У, до її травми коліна. Еля виграла в 3-х сетах, а більш ніж тригодинний матч став найкращим матчем року.
    Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.05.2021 20:47
    +13
    Молодчинка Свитолина-отлично играла,но в первом сете многовато своих подач проиграла,но в целом показала очень качественный теннис
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 13.05.2021 20:55
    +10
    Еліна РИМСЬКА
    вітання вболівальникам
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:59
    +9
    Сергій Кулиняк, 13.05.2021 20:54
    она блядь круглые сутки играет вся лента с новостями надоело
    Ох ви, батя, і хильнули
    І вас з перемогою!
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    online
      Леонид Бугаренко, 13.05.2021 21:12
    +8
    Сьогодні все склалось, вечір, Гаель, гладачі і напередодні дуже поганий матч. Це Єліни качелі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.05.2021 20:56
    +7
    молодець,а тут ктось нещодавно писав.що ії треба вчити дропам!Все вона може тільки іноді якась заціклена і забуває,що вміє це робіти!Яка класна атакуюча гра!Яка класна гра в захісті.дякуюЄліна за гарний настрій!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.05.2021 21:00
    +5
    Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Ага, классно Элина разводила Мугурусу по углам, просто прожигала ее виннерсами... Та, хардкорная и каноническая Элина так не умела
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 13.05.2021 21:03
    +4
    ЗАПИС МАТЧУ https://www.youtube.com/watch?v=ODPNFeNeC5w
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 13.05.2021 20:58
    +4
    macamacca, 13.05.2021 20:56
    Ига не такая грозная, как на Френче
    только Барбора её раз 5 брейковала на этом турнире
    То й добре. Іґу треба проходити.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.05.2021 21:51
    +3
    десь я очікував від Еліни гру наближену до топової. Все ж таки Еліна вміє настроїтись проти топа і видати хороший матч. Навіть в програних матчах від Барті теніс був досить високого рівня, просто Барті це зараз супер топ. А так якщо дивитись останні матчі, то перемог над топовими тенісистками більше, ніж поразок. Але наступна гра досить тревожить. По-перше Еліна не може вже давно видати два сильних матча поспіль, по-друге Свьонтек хоч і виграла минулого року ТВШ і прогресує несамовито, але до статусу відомої топової тенісистки їй ще далеко. Як то кажуть всі фактори грають проти Еліни. Но тим не менше сподіваюсь до останнього. Хто як не Еліна має радувати нас своїм тенісом та результатами. Ну і пора вже щось виграти велике.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.05.2021 21:11
    +3
    так відомо що і завтра Єліна грає після 19-00
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 13.05.2021 21:48
    +2
    Рим всегда был удачный для Свитолиной: так что не удивлюсь, если она выиграет его...
    Ссылка
    Валерий Друца
    online
      Валерий Друца, 13.05.2021 21:31
    +2
    Elis, 13.05.2021 21:07
    Останній раз таке задоволення від матчу отримувала коли Еліна грала з Еш Барті на І-У, до її травми коліна. Еля виграла в 3-х сетах, а більш ніж тригодинний матч став найкращим матчем року.
    Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
    ++++++++++!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.05.2021 20:59
    +2
    Stanislav Matusevych, 13.05.2021 20:54
    ЧОМУ? Чому таку неймовірну гру Еліна демонструє зараз настільки рідко? Ну нікуди ж не поділися вміння! Сама, не через невдалу гру суперниці, вчисту переграла Мугурусу. Але хіба хтось може вгадати, чи завтра вдасться показати такий само рівень проти Свьонтек? Та сьогодні майже 3 години помучилася з Крейчиковою.
    Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
    Єліно якось говорила,що краще грає в вечерній час.Цікаво во скількі завтра гра?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.05.2021 20:57
    +2
    Начал смотреть со счета 1:2 во втором сете. Целостной картины игры не получил. Мугуруса была совсем не своя. В общем, переоценивать победу Элины сегодня не стоит, думаю. Хотя сам очень люблю похвалить наших звезд и звездочек после побед
    Дальше Свентек. Это должно быть интересно
    Ссылка
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