Свитолина уверенно разобралась с Мугурусой и вышла в четвертьфинал в Риме

13 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 6) удачно провела второй матч на турнире WTA 1000 в Риме.
Украинка, посеянная под пятым номером, в третьем круге уверенно победила в двух сетах испанку Гарбинье Мугурусу (WTA 12). Матч длился 1 час и 17 минут.
WTA 1000. Рим, Италия
Женщины, третий круг
Элина Свитолина (Украина) [5] – Гарбинье Мугуруса (Испания) [12] – 6:4, 6:2
В четвертьфинале украинка сразится против Иги Свёнтек из Польши (WTA 15).
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Источник — Sport.ua
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Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
а дальше, надеемся, больше ...
Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
І вас з перемогою!
Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
один-два удачных турнира и привет биг-4!
(Эш, Наоми ... Сабаленка и Свитолина на новичка)
только Барбора её раз 5 брейковала на этом турнире
Дякую всім вболівальникам за чудову компанію! З вами разом дивитись такі матчі значно цікавіше.
Дякую всім вболівальникам за чудову компанію! З вами разом дивитись такі матчі значно цікавіше.
Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
вітання вболівальникам
І вас з перемогою!
Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
только Барбора её раз 5 брейковала на этом турнире
Дивись, Марто, і вчися. Наступного року на цьому місці має бути і твій автограф
Важливим підсумком матчу є наступний факт. Еліна стає п'ятою в рейтингу, а якщо Халеп не зможе відновитися до РГ, що є доволі вірогідним, то з представницями першої четвірки Світоліна зможе зустрітися у Франції не раніше півфіналу.
Дальше Свентек. Это должно быть интересно
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