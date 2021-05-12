Свитолина одержала волевую победу над Анисимовой на турнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме.



Украинка, посеянная под пятым номером, во втором круге одолела американку Аманду Анисимову (№39 WTA).



Рим. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 2:6, 6:3, 6:4

Матч начался с двух выигранных геймов Свитолиной, после чего американка полностью захватила инициативу. Анисимова оформила два брейка подряд, после чего Элина и вовсе бросила играть в первом сете, не выиграв ни одного розыгрыша за два гейма и получив скрытую баранку.



Во второй партии стало уже намного интереснее. Аманда неважно чувствовала себя на подаче, особенно во время второй. Свитолина этим пользовалась и постоянно зарабатывала и реализовывала брейкпоинты. Со счета 2:2 Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы и сравняла счет по сетам.



В третьей партии все шло к уверенной победе украинки, но в концовке были моменты волнения. С 2:5 Анисимова сделала 4:5 (30-30) и только после этого несколько раз ошиблась, что помогло Свитолиной довести камбэк до конца. Игра получилась не самой лучшей в исполнении обеих теннисисток, но опыт и характер помогли Элине сегодня победить. На следующий матч нужно будет настраиваться гораздо иначе, в противном случае соревнования для нее закончатся очень быстро.



Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.



В следующем раунде Свитолина сразится против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) или Бернарды Перы из США (№69 WTA).



Напомним, Свитолина дважды побеждала на соревнованиях в Риме (2017 и 2018). В прошлом году дошла до четвертьфинала.