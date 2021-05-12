Свитолина одержала волевую победу над Анисимовой на турнире в Риме

Украинка откровенно провалила первый сет, но сумела собраться и добыть победу

  • 12.05.2021 12:48
  • 3860 просмотров
  • 23 комментария
Свитолина одержала волевую победу над Анисимовой на турнире в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Украинка, посеянная под пятым номером, во втором круге одолела американку Аманду Анисимову (№39 WTA).
 
Рим. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 2:6, 6:3, 6:4

Матч начался с двух выигранных геймов Свитолиной, после чего американка полностью захватила инициативу. Анисимова оформила два брейка подряд, после чего Элина и вовсе бросила играть в первом сете, не выиграв ни одного розыгрыша за два гейма и получив скрытую баранку.
 
Во второй партии стало уже намного интереснее. Аманда неважно чувствовала себя на подаче, особенно во время второй. Свитолина этим пользовалась и постоянно зарабатывала и реализовывала брейкпоинты. Со счета 2:2 Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы и сравняла счет по сетам.
 
В третьей партии все шло к уверенной победе украинки, но в концовке были моменты волнения. С 2:5 Анисимова сделала 4:5 (30-30) и только после этого несколько раз ошиблась, что помогло Свитолиной довести камбэк до конца. Игра получилась не самой лучшей в исполнении обеих теннисисток, но опыт и характер помогли Элине сегодня победить. На следующий матч нужно будет настраиваться гораздо иначе, в противном случае соревнования для нее закончатся очень быстро.
 
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
 
В следующем раунде Свитолина сразится против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) или Бернарды Перы из США (№69 WTA).
 
Напомним, Свитолина дважды побеждала на соревнованиях в Риме (2017 и 2018). В прошлом году дошла до четвертьфинала.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 12.05.2021 13:45
    -1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    Можу сказати назву сайту-найдете
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 12.05.2021 13:44
    -3
    Псс.. Американка пройде Мугу сьогодні
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 12.05.2021 13:41
    -1
    По грі:робоча гра перших кіл при загалом кращій фізичній витривалості.. З приводу Світоліної.. Який к чорту характер?? Гравець топ 10,який 5 рік звідти невилазить зобов'язаний при 5:2 закривати матч, і непотрібно як один з типу адмінім і спеців приписувати українці недолік саме в характері її чеснотою робити, так може лише людина, яка нічогісінько не розуміє в жіночій психології і жінках взагалі... А тут оды співає про те, чого неіснує.. Да і суперницю переоцінюємо заодно
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:09
    +3
    Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    Це "діти" з кацапстану, їм мінус поставити, це все одно що подрочити, текст комента вони не читають або не розуміють. Такі приходять завжди після перемоги Еліни, коли гидкого написати нічого.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:05
    0
    Дякую за посилання!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 12.05.2021 13:04
    0
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    будь-ласка: http://cdn.livetv415.me/webplayer.php?t=ifr&c=1605047&lang=ru&eid=1071990&l
    id=1605047&ci=3313&si=4
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:04
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=1605047&lang=ua
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 13:04
    +2
    Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    та це штатні мінусовщики зі школи прийшли. Всі коменти підряд мінусують, не звертайте уваги
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 13:03
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    http://freestreams-live1.com/tennis-channel-5/
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 12.05.2021 13:02
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.05.2021 13:00
    За характер Еліну треба похвалити і сьогодні. Навіть на екрані важко психологічно було дивитися, як вона у другому сеті переламує себе і намагається грати максимально глибоко, щоб ускладнити завдання Анісімовій. Помилок вистачало, але суперницю надломити вдалося. Коли гарматниця перестає постійно влучати, з нею вже можна грати та перемагати.
    Але сам теніс продовжує наганяти сум. Усі ті самі речі, про які я кажу останні пару років, продовжують бути присутніми. Сьогодні варто особливо відзначити (не)подачі на сет/матч. Зрозуміло, що перша гра турніру, але ж уже у другій треба буде Мугурусі (скоріш за все) протистояти. З сьогоднішньою, і взагалі, нинішньою грою результат є трохи передбачуваним. Тим не менше, завтра буде завтра, матч починається за рахунку 0:0. Подивимось.
    Нас буде проти Мугуруси завтра мінімум двоє! Мож ще Момфіс підтянеться?...😄😄
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    online
      Леонид Бугаренко, 12.05.2021 13:02
    -1
    В другому колі Єліна безумовно додасть, головне щоб цього вистачило для перемоги.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    0
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:00
    0
    Александр Ад, 12.05.2021 12:54
    с победой Эля!Но осадок от нестабильной качелеобразной игры остался.Может надо с психологом поработать?
    То вже ж працює. Але психолог не тренер, дропам не навчить, план на матч не складе.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.05.2021 13:00
    +1
    За характер Еліну треба похвалити і сьогодні. Навіть на екрані важко психологічно було дивитися, як вона у другому сеті переламує себе і намагається грати максимально глибоко, щоб ускладнити завдання Анісімовій. Помилок вистачало, але суперницю надломити вдалося. Коли гарматниця перестає постійно влучати, з нею вже можна грати та перемагати.
    Але сам теніс продовжує наганяти сум. Усі ті самі речі, про які я кажу останні пару років, продовжують бути присутніми. Сьогодні варто особливо відзначити (не)подачі на сет/матч. Зрозуміло, що перша гра турніру, але ж уже у другій треба буде Мугурусі (скоріш за все) протистояти. З сьогоднішньою, і взагалі, нинішньою грою результат є трохи передбачуваним. Тим не менше, завтра буде завтра, матч починається за рахунку 0:0. Подивимось.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.05.2021 12:59
    +1
    Знов восьма в гонці.Дивовижно.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 12.05.2021 12:55
    0
    Отделалась легким испугом, но если она и против Мугурусы будет так играть, то разгрома не избежать.
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 12.05.2021 12:54
    +3
    olya403, 12.05.2021 12:51
    але якось нема радості від такої гри
    Гра забувається, а рахунок залишається
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 12.05.2021 12:54
    +3
    с победой Эля!Но осадок от нестабильной качелеобразной игры остался.Может надо с психологом поработать?
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 12:51
    +6
    але якось нема радості від такої гри
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 12:51
    +6
    але якось нема радості від такої гри
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 12.05.2021 12:51
    +4
    Вітаю) я в тебе завжди вірю і радію твоїм перемогам)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2021 12:49
    +4
    Очередная валидольная победа,но спасибо и за это
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:09
    +3
    Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    Це "діти" з кацапстану, їм мінус поставити, це все одно що подрочити, текст комента вони не читають або не розуміють. Такі приходять завжди після перемоги Еліни, коли гидкого написати нічого.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 12.05.2021 13:02
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.05.2021 13:00
    За характер Еліну треба похвалити і сьогодні. Навіть на екрані важко психологічно було дивитися, як вона у другому сеті переламує себе і намагається грати максимально глибоко, щоб ускладнити завдання Анісімовій. Помилок вистачало, але суперницю надломити вдалося. Коли гарматниця перестає постійно влучати, з нею вже можна грати та перемагати.
    Але сам теніс продовжує наганяти сум. Усі ті самі речі, про які я кажу останні пару років, продовжують бути присутніми. Сьогодні варто особливо відзначити (не)подачі на сет/матч. Зрозуміло, що перша гра турніру, але ж уже у другій треба буде Мугурусі (скоріш за все) протистояти. З сьогоднішньою, і взагалі, нинішньою грою результат є трохи передбачуваним. Тим не менше, завтра буде завтра, матч починається за рахунку 0:0. Подивимось.
    Нас буде проти Мугуруси завтра мінімум двоє! Мож ще Момфіс підтянеться?...😄😄
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 12.05.2021 12:54
    +3
    olya403, 12.05.2021 12:51
    але якось нема радості від такої гри
    Гра забувається, а рахунок залишається
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.05.2021 12:54
    +3
    с победой Эля!Но осадок от нестабильной качелеобразной игры остался.Может надо с психологом поработать?
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 12.05.2021 12:50
    +3
    ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ ЭЛИНОЧКА С ЭТИМ УСПЕХОМ
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 13:04
    +2
    Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    та це штатні мінусовщики зі школи прийшли. Всі коменти підряд мінусують, не звертайте уваги
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:04
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=1605047&lang=ua
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 12.05.2021 13:03
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    http://freestreams-live1.com/tennis-channel-5/
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:02
    +1
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    Нема, то нема. Дитино, нащо мінусувати?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.05.2021 13:00
    +1
    За характер Еліну треба похвалити і сьогодні. Навіть на екрані важко психологічно було дивитися, як вона у другому сеті переламує себе і намагається грати максимально глибоко, щоб ускладнити завдання Анісімовій. Помилок вистачало, але суперницю надломити вдалося. Коли гарматниця перестає постійно влучати, з нею вже можна грати та перемагати.
    Але сам теніс продовжує наганяти сум. Усі ті самі речі, про які я кажу останні пару років, продовжують бути присутніми. Сьогодні варто особливо відзначити (не)подачі на сет/матч. Зрозуміло, що перша гра турніру, але ж уже у другій треба буде Мугурусі (скоріш за все) протистояти. З сьогоднішньою, і взагалі, нинішньою грою результат є трохи передбачуваним. Тим не менше, завтра буде завтра, матч починається за рахунку 0:0. Подивимось.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.05.2021 12:59
    +1
    Знов восьма в гонці.Дивовижно.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:05
    0
    Дякую за посилання!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 12.05.2021 13:04
    0
    Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    будь-ласка: http://cdn.livetv415.me/webplayer.php?t=ifr&c=1605047&lang=ru&eid=1071990&l
    id=1605047&ci=3313&si=4
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 12.05.2021 13:00
    0
    Може, у когось є посилання на матч Габі? Поділіться, будь ласка
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.05.2021 13:00
    0
    Александр Ад, 12.05.2021 12:54
    с победой Эля!Но осадок от нестабильной качелеобразной игры остался.Может надо с психологом поработать?
    То вже ж працює. Але психолог не тренер, дропам не навчить, план на матч не складе.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 12.05.2021 12:55
    0
    Отделалась легким испугом, но если она и против Мугурусы будет так играть, то разгрома не избежать.
    Ссылка
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