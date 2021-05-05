25-й тур
Рух Львов
0 : 0
Олимпик Д
06.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Рух - Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 05.05.2021 22:45
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Рух - Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Олимпик

В четверг 6 мая в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу Премьер-Лиги во Львове встретятся «Рух» и «Олимпик». 

Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. Но если «Рух» уже почти решил для себя главную задачу и практически сохранил за собой место в элитном дивизионе на следующий сезон, то «олимпийцы» перед предстоящим поединком так спокойно себя чувствовать не могли. Понятно, что запас в три очка над «Минаем», учитывая то, что тот в параллельном матче будет встречаться с «Шахтером», это неплохой гандикап. Но кто его знает, как сложится игра в Ужгороде. К тому же отставка Юрия Калитвинцева с поста главного тренера «Олимпика» вряд ли добавила футболистам позитивных эмоций. И все же очки гостям надо брать и, наверняка, они будут к этому стремиться.      

Начало матча «Рух» - «Олимпик» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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