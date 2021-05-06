25-й тур
Рух Львов
3 : 0
Олимпик Д
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ФЕДЫК: «Забили быстрый мяч. Когда результат не давит, играть легче»

Главный тренер «Руха» прокомментировал матч 25-го тура против «Олимпика»

  • 06.05.2021 23:49
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ФЕДЫК: «Забили быстрый мяч. Когда результат не давит, играть легче»
© olimpik.com.ua. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал матч 25-го тура УПЛ против «Олимпика» (3:0):

«Поздравляю команду с победой и заработанными тремя очками. Завтра уже отправляемся на заключительный матч сезона в Днепр. Я бы не сказал, что первый тайм был лучшим в нашем исполнении в этом сезоне. Забили быстрый мяч, и это нам помогло в том, как складывался первый тайм и поединок в целом. После перерыва уже играли по результату.

Ребята хорошо работают на тренировках, и нет ничего удивительного в том, что они набирают форму. Не могу сказать, что предыдущие матчи мы провели плохо. Думаю, наши последние результаты закономерны.

Даем шанс и возможность молодым футболистам почувствовать атмосферу. Все они должны понимать, что место в основной команде нужно заслужить. Просто так никто в нашу команду не попадет.

Действительно, когда результат не давит, играть легче. На поле команда действовала более спокойно. Нам нужно добывать три зачетных балла в каждом матче, поэтому не нужно находить особых слов, чтобы мотивировать футболистов».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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