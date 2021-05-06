ФЕДЫК: «Забили быстрый мяч. Когда результат не давит, играть легче»

Главный тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал матч 25-го тура УПЛ против «Олимпика» (3:0):

«Поздравляю команду с победой и заработанными тремя очками. Завтра уже отправляемся на заключительный матч сезона в Днепр. Я бы не сказал, что первый тайм был лучшим в нашем исполнении в этом сезоне. Забили быстрый мяч, и это нам помогло в том, как складывался первый тайм и поединок в целом. После перерыва уже играли по результату.

Ребята хорошо работают на тренировках, и нет ничего удивительного в том, что они набирают форму. Не могу сказать, что предыдущие матчи мы провели плохо. Думаю, наши последние результаты закономерны.

Даем шанс и возможность молодым футболистам почувствовать атмосферу. Все они должны понимать, что место в основной команде нужно заслужить. Просто так никто в нашу команду не попадет.

Действительно, когда результат не давит, играть легче. На поле команда действовала более спокойно. Нам нужно добывать три зачетных балла в каждом матче, поэтому не нужно находить особых слов, чтобы мотивировать футболистов».