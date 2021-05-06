Рух разгромил Олимпик на Арене-Львов

Новый-старый тренер «Олимпика» Роман Санжар после разгромного поражения олимпийцев в прошлом туре сделал несколько ротаций. Вместо Зотька, Чогадзе и Нкенга на поле вышли Векляк, Завийский и Бенито. Главный тренер «Руха» Иван Федик после победы над «Александрией» вполне логично стартовый состав решил не менять.

Едва начался матч на «Арене Львов», как гости могли открыть счет, но Бенито, выйдя на свидание с вратарем, попал в ногу Бандуры. Зато хозяева поля своим шансом воспользовались сполна. Борячук с левого фланга атаки сделал передачу партнерам, которой воспользовался Притула, сразу пробив мимо вратаря. Мог закрепить успех и Климчук, но головой не сумел замкнуть передачу партнеру.

Зато очередная атака «Руха» правым флангом завершилась навесной передачей от Бойчука на Борячука и Андрей головой технично пробил мимо Кичака в дальний верхний угол ворот. На этом неприятности для гостей не завершились. Климчук в борьбе за мяч с Лебеденко оказался на газоне и арбитр назначил пенальти, который подтвердила и система VAR. Сам же пострадавший и реализовал 11-метровый удар, забив 3-й гол с «точки» (после 4-го удара).

В начале второго тайма очередная атака хозяев поля завершилась фланговой передачей Притулы вдоль линии ворот, но Лебеденко сумел ликвидировать угрозу, спасая свою команду от четвертого гола. Зато атака «Олимпика» завершилась тем, что мяч оказался в сетке ворот «Руха». После удара Политыло мяч рикошетом от Мартынюка дезориентировал Бандуру и закатился в сетку. Однако арбитр Бойко после консультации с арбитром VAR этот гол отменил. Причина заключалась в положении вне игры Тейшейры, которому делал передачу Драме.

Впоследствии оба тренера сделали серии замен, задействовав новых исполнителей. Роман Санжар имел возможность оценить состояние своих новых подопечных, которые старались изменить счет на «Арене Львов», но забить хотя бы гол престижа игрокам «Олимпика» так и не удалось.

В итоге «Рух» вполне взял реванш за поражение от олимпийцев в первом круге. Подопечные Ивана Федько не проигрывают в УПЛ в течение рекордных для клуба 6-ти игр: четыре победы и две ничьи. А безвыигрышная выездная серия «Олимпика» увеличилась до 9-ти игр: ничья и восемь поражений. Увеличился и пропускной клубный рекордный сериал олимпийцев, который еще с сентября прошлого года продолжается в чемпионате 22 матча (42 гола).

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Рух - Олимпик - 3:0

Притула (4), Борячук (17), Климчук (26, пен.)

Билый (70), Стаменкович (82) - Бенито (35)

«Рух»: Бандура, Гагун, Билый, Стаменкович, Мысык, Мартынюк, Федорчук (Варфоломеев, 90), Притула (Рунич, 75), Климчук (Кондраков, 77), Бойчук (Карабин, 89), Борячук (Кухарук, 75).

«Олимпик»: Кичак, Пасич, Драме, Векляк (Снурницын, 46), Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский (Романовский, 71), Тейшейра, Таллес (Альваренга, 46), Бенито

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Стадион: «Арена-Львов»

РУХ - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА