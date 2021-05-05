Рух – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В четверг, 6 мая, «Рух» в заключительном домашнем матче нынешнего чемпионата на «Арене Львов» примет «Олимпик». Львовяне уже обеспечили себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон, а «олимпийцы» еще чувствуют дыхание в спину аутсайдеров из «Миная».

«Олимпик» и «Рух» ранее встречались только в матче первого круга нынешнего сезона, который завершился победой «олимпийцев» со счетом 3:1. В составе донецкого клуба дубль оформил Шахаб и еще один гол забил Бенито, а у руховцев отличился Кондраков. Лучший бомбардир львовского клуба Кондраков (5 мячей) прошлый тур пропускал из-за дисквалификации и теперь со свежими силами рвется в бой.

К новому противостоянию соперники подошли с полярными игровыми сериалами. «Олимпийцы» с 27 сентября прошлого года пропускают голы в чемпионате на протяжении антирекордного для клуба 21 матча (39 голов). Кроме этого, безвыигрышная выездная серия «Олимпика» длится уже 8 игр: ничья и семь поражений. А «Рух» не проигрывает в УПЛ в течение рекордных для команды 5 игр: три победы и две ничьи. Что касается круглых цифр вокруг этого матча, то игроки «Олимпика» могут забить 100-й гостевой гол в чемпионатах (ещё 2 мяча).

При Юрии Калитвинцеве, который в феврале этого года возглавил донецкий клуб, «Олимпик» провел 10 матчей и одержал лишь одну победу. В результате, после разгромного поражения в прошлом туре от «Ингульца» руководство клуба и главный тренер команды приняли решение по соглашению сторон прекратить сотрудничество и расторгнуть контракт. Во вторник главным тренером донецкого клуба был назначен Роман Санжар, который в 2014-2018 годах уже возглавлял «Олимпик» в 125 матчах УПЛ. В тренерский штаб «олимпийцев» вошел экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити», в свое время поигравший за донецкий «Металлург», Яя Туре.

Противоположное настроение у главного тренера «Руха» Ивана Федыка, который после прошлого матча с «Александрии» отметил: «Поздравляю всех с победой! Футболисты молодцы! У нас сейчас сложный календарь. Поэтому, нет времени на отдых. Мы готовимся к каждой игре. Впереди игра с «Олимпиком». Будем готовиться и смотреть. Кто лучше восстановится, тот и будет играть. Можно ли после этой победы говорить, что «Рух» выполнил задание? Можете говорить. Мы не можем так говорить».

Арбитром матча назначен Сергей Бойко из Киевской области, который проведет свой юбилейный, 120-й, матч в УПЛ. Юбилейный, 50-й, матч проведет и ассистент арбитра Валентин Куцев (Киев). Бойко провел одну игру с участием «Руха», который в декабре дома разгромил «Днепр-1». А «Олимпик» провел уже 12 матчей при судействе Бойко: две победы, четыре ничьи и шесть поражений.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Мысык, Белый, Гагун, Стаменкович, Мартынюк, Федорчук, Карасюк, Притула, Кондраков, Борячук.

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Е. Пасич, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Чогадзе, Тейшейра, Таллес, Нкенг.

6 мая, четверг