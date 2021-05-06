Сегодня «Рух» в матче 25-го тура УПЛ дома разгромил «Олимпик» 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Остап Притула (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua
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