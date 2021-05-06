25-й тур
Рух Львов
3 : 0
Олимпик Д
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Олимпик – 3:0. Видео голов и обзор матча

«Рух» разгромил «Олимпик» в 25-м туре УПЛ

  • 06.05.2021 22:21
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Рух – Олимпик – 3:0. Видео голов и обзор матча
© УПЛ

Сегодня «Рух» в матче 25-го тура УПЛ дома разгромил «Олимпик» 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
26' ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
17' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
4' ГОЛ ! Мяч забил Остап Притула (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua

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