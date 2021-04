Минус три города. УЕФА дал понять, кто точно не примет Евро

В пятницу УЕФА должен официально сообщить, какие города будут проводить Евро-2020. Ожидается, что три города лишатся этого права.

УЕФА в своем Twitter косвенно подтвердил, что Мюнхен, Бильбао и Дублин остаются без Евро. Организация отдельно напомнила, что у болельщиков есть время до 26 апреля, чтобы вернуть свои деньги за билеты именно в этих трех городах.

Ранее Дублин и Бильбао подтвердили информацию официально. Эти три города не смогли подтвердить, что смогут обеспечить заполняемость арен на 25%, что является обязательным условием УЕФА.

В Дублине, Мюнхене и Бильбао должны были пройти по 4 матча. Украина свои встречи проведет в Бухаресте и Амстердаме, которые подтвердили заполняемость стадионов.



🎟️ ⚠️ 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘: The #EURO2020 ticket return window for most venues closes today at 18:00 CEST.



🏟️ Ticket buyers for Bilbao, Dublin and Munich have until Monday 26 April at 14:00 CEST.



⛔ There will not be another opportunity to return tickets.