Минус три города. УЕФА дал понять, кто точно не примет Евро

Мюнхен в числе тех, кто не получит возможность принимать матча

  • 22.04.2021 16:27
  • 2967 просмотров
  • 4 комментария
Минус три города. УЕФА дал понять, кто точно не примет Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу УЕФА должен официально сообщить, какие города будут проводить Евро-2020. Ожидается, что три города лишатся этого права.

УЕФА в своем Twitter косвенно подтвердил, что Мюнхен, Бильбао и Дублин остаются без Евро. Организация отдельно напомнила, что у болельщиков есть время до 26 апреля, чтобы вернуть свои деньги за билеты именно в этих трех городах.

Ранее Дублин и Бильбао подтвердили информацию официально. Эти три города не смогли подтвердить, что смогут обеспечить заполняемость арен на 25%, что является обязательным условием УЕФА.

В Дублине, Мюнхене и Бильбао должны были пройти по 4 матча. Украина свои встречи проведет в Бухаресте и Амстердаме, которые подтвердили заполняемость стадионов.
 

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:51
    +1
    Знали бы про вирусню так проводили бы в 1 стране или макс 2х, а то чертишо
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 22.04.2021 16:49
    0
    …"На фиг вас! Мне здоровье дороже, поищите других фраеров!" – В Высоцкий.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.04.2021 16:46
    0
    Газпром 100% прийме
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.04.2021 16:35
    -2
    Похер совсем на евро
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:51
    +1
    Знали бы про вирусню так проводили бы в 1 стране или макс 2х, а то чертишо
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 22.04.2021 16:49
    0
    …"На фиг вас! Мне здоровье дороже, поищите других фраеров!" – В Высоцкий.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.04.2021 16:46
    0
    Газпром 100% прийме
    Ссылка
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