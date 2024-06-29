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  4. Два гола – снова победа в группе. Сборная Англии повторила забавный рекорд
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 05:37 | Обновлено 29 июня 2024, 06:04
1235
0

Два гола – снова победа в группе. Сборная Англии повторила забавный рекорд

В 1/8 финала 30 июня сборная Англии сыграет против команды Словакии

29 июня 2024, 05:37 | Обновлено 29 июня 2024, 06:04
1235
0
Два гола – снова победа в группе. Сборная Англии повторила забавный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Кайл Уокер

Сборная Англии повторила забавный рекорд на Евро-2024.

Английская команда второй раз подряд на чемпионатах Европы выиграла группу, забив всего лишь два гола (суммарно 4 мяча за 6 матчей групповых этапов двух ЧЕ).

На Евро-2020 команда Туманного Альбиона набрала 7 очков с разницей 2–0 и опередила сборные Хорватии, Чехии и Шотландии. Тогда англичане дошли до финала, где по пенальти уступили Италии.

На Евро-2024 подопечные Гарета Саутгейта в группе записали в свой актив 5 баллов с разницей 2–1, оставив позади Данию, Словению и Сербию.

В 1/8 финала Евро-2024 30 июня в 19:00 в Гельзенкирхене сборная Англии сыграет против команды Словакии.

Евро-2020. Группа D

Евро-2024. Группа C

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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