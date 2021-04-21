Минус один город на Евро. Дублин готов потерять право на матчи

Ирландия не готова пойти на условия УЕФА

  • 21.04.2021 19:45
  • 1234 просмотра
  • 1 комментарий
Минус один город на Евро. Дублин готов потерять право на матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Власти Ирландии готовы к тому, что в пятницу УЕФА официально заберет у Дублина право проводить матчи Евро-2020.

Ирландия не готова принять требования УЕФА и гарантировать, что на поединки пустят как минимум 25% болельщиков. Текущая ситуация с коронавирусом в стране не позволяет открывать стадионы.

«Июнь - слишком рано для нас, чтобы открывать стадионы. Если УЕФА настаивает на 25%, то нам не удастся договориться по матчам Евро», - сказал Лео Варадкар, заместитель премьер-министра Ирландии.

В Дублине должны состояться 4 матча турнира.

Сообщается, что под вопросом Мюнхен и Бильбао. УЕФА в пятницу объявит окончательное решение по поводу стадионов Евро.

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Источник — BBC

(7 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 20:07
    0
    А сегодня заканчиваются сроки сдачи билетов от УЕФА!
    Позднее билеты уже не сдашь и деньги не вернёшь!
    Маразм крепчал!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 20:07
    0
    А сегодня заканчиваются сроки сдачи билетов от УЕФА!
    Позднее билеты уже не сдашь и деньги не вернёшь!
    Маразм крепчал!
    Ссылка
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