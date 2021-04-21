Минус один город на Евро. Дублин готов потерять право на матчи

Власти Ирландии готовы к тому, что в пятницу УЕФА официально заберет у Дублина право проводить матчи Евро-2020.

Ирландия не готова принять требования УЕФА и гарантировать, что на поединки пустят как минимум 25% болельщиков. Текущая ситуация с коронавирусом в стране не позволяет открывать стадионы.

«Июнь - слишком рано для нас, чтобы открывать стадионы. Если УЕФА настаивает на 25%, то нам не удастся договориться по матчам Евро», - сказал Лео Варадкар, заместитель премьер-министра Ирландии.

В Дублине должны состояться 4 матча турнира.

Сообщается, что под вопросом Мюнхен и Бильбао. УЕФА в пятницу объявит окончательное решение по поводу стадионов Евро.