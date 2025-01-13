ОФИЦИАЛЬНО. Призер Евро-2021 объявил о завершении карьеры

Датский центральный защитник Симон Кьер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста:

«Это решение я принял еще до Евро-2024. Понимал, что мое время в «Милане» подходит к концу, но мне не нужно было ничего объявлять никому, кроме себя. На мое будущее влияло так много вещей: семья, национальная сборная и «Милан», клуб мечты.

Я легко мог бы сделать еще одну остановку после «Милана». Но мне это не нужно. Я ни о чем не жалею. Последний матч, который я провёл на «Сан-Сиро», и тот опыт... Я очень хорошо знал, что это мой конец. Сейчас действительно правильное время, чтобы закрыть эту главу моей жизни».

Последним клубом в карьере Симона Кьера стал итальянский «Милан», за который он выступал в 2020-2024 годах. Также он играл за такие известные команды, как «Рома», «Аталанта», «Севилья» и ряд менее именитых коллективов. В 2021 году вместе со сборной Дании Симон Кьер дошел до полуфинала чемпионата Европы.