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23 августа 2024, 15:04 |
239
0

Экс-защитник Милана завершил карьеру в сборной Дании

Симон Кьер сосредоточится на клубном футбол

23 августа 2024, 15:04 |
239
0
Экс-защитник Милана завершил карьеру в сборной Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

Центральный защитник и многолетний капитан сборной Дании Симон Кьер у себя в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной сборной в возрасте 35 лет.

Кьер дебютировал за сборную Дании в 2009 году. Суммарно провел 132 матча и забил 5 голов. В 2021 году вместе с командой добрался до полуфинала чемпионата Европы. Также принимал участие в чемпионатах мира 2010, 2018 и 2022 годов и Евро-2012 и 2024. На недавнем турнире в Германии Симон попал в заявку, но на поле ни разу не появился.

Кьер планирует сосредоточиться на клубном футболе. На данный момент он является свободным агентом: его контракт с «Миланом» истек в конце июня.

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Олег Дидух Источник: Instagram
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