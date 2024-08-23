Экс-защитник Милана завершил карьеру в сборной Дании

Центральный защитник и многолетний капитан сборной Дании Симон Кьер у себя в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной сборной в возрасте 35 лет.

Кьер дебютировал за сборную Дании в 2009 году. Суммарно провел 132 матча и забил 5 голов. В 2021 году вместе с командой добрался до полуфинала чемпионата Европы. Также принимал участие в чемпионатах мира 2010, 2018 и 2022 годов и Евро-2012 и 2024. На недавнем турнире в Германии Симон попал в заявку, но на поле ни разу не появился.

Кьер планирует сосредоточиться на клубном футболе. На данный момент он является свободным агентом: его контракт с «Миланом» истек в конце июня.