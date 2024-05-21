Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона
Италия
21 мая 2024, 17:18 |
438
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона

Симон Кьер станет свободным агентом

21 мая 2024, 17:18 |
438
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

«Милан» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Симон Кьер покинет клуб в конце сезона. Контракт 35-летнего игрока сборной Дании истекает и не будет продлен.

Кьер выступает за «Милан» с января 2020 года. В 2022 году стал вместе с командой чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Кьер потерял место в основе «Милана». В текущей кампании опытный центрбек провел 24 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом».

По теме:
Не в Реал. Стало известно, куда может перейти младший брат Мбаппе
Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом
Милан нацелился на экс-форварда Интера
Милан Симон Кьер свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда UFC нашел неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 11:31 5
Легенда UFC нашел неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри
Легенда UFC нашел неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри

Камару Усман считает, что украинский чемпион должен подраться с Франсисом Нганну

Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21 мая 2024, 07:41 5
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику

Карл Фроч считает, что британский боксер очень нервничал

Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Бокс | 21.05.2024, 09:45
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Футбол | 21.05.2024, 17:54
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 14
Бокс
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
21.05.2024, 08:09 4
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
20.05.2024, 09:55 13
Бокс
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем