ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона

«Милан» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Симон Кьер покинет клуб в конце сезона. Контракт 35-летнего игрока сборной Дании истекает и не будет продлен.

Кьер выступает за «Милан» с января 2020 года. В 2022 году стал вместе с командой чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Кьер потерял место в основе «Милана». В текущей кампании опытный центрбек провел 24 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом».