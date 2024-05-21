ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона
Симон Кьер станет свободным агентом
«Милан» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Симон Кьер покинет клуб в конце сезона. Контракт 35-летнего игрока сборной Дании истекает и не будет продлен.
Кьер выступает за «Милан» с января 2020 года. В 2022 году стал вместе с командой чемпионом Италии.
В нынешнем сезоне Кьер потерял место в основе «Милана». В текущей кампании опытный центрбек провел 24 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.
Ранее сообщалось о том, что Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом».
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