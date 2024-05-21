Италия21 мая 2024, 14:32 |
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Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом
Тео Эрнандес просит повышение зарплаты
21 мая 2024, 14:32 |
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Фланговый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес готов продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
При этом, по его информации, Эрнандес запросит увеличение зарплаты. 26-летний француз хочет зарабатывать более 7 миллионов евро в год.
Нынешний контракт Эрнандеса действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось о том, что Эрнандес согласился на переход в «Баварию».
В нынешнем сезоне на счету Тео Эрнандеса 5 голов и 11 ассистов в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах.
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