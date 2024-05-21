Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом

Фланговый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес готов продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

При этом, по его информации, Эрнандес запросит увеличение зарплаты. 26-летний француз хочет зарабатывать более 7 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Эрнандеса действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось о том, что Эрнандес согласился на переход в «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Тео Эрнандеса 5 голов и 11 ассистов в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах.