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  4. Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом
Италия
21 мая 2024, 14:32 |
433
0

Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом

Тео Эрнандес просит повышение зарплаты

21 мая 2024, 14:32 |
433
0
Никакой Баварии? Лидер Милана готов продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Фланговый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес готов продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

При этом, по его информации, Эрнандес запросит увеличение зарплаты. 26-летний француз хочет зарабатывать более 7 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Эрнандеса действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось о том, что Эрнандес согласился на переход в «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Тео Эрнандеса 5 голов и 11 ассистов в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Тео Эрнандес Милан продление контракта
Олег Дидух Источник: Twitter
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