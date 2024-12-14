Экс-тренер сборной Украины назвал причины неудач Беседина

Экс-тренер молодежных сборных Украины Александр Головко назвал причины провалов Артема Беседина и о влиянии травмы, полученной на Евро 2020:

«У Беседина были качели. Во-первых, он приезжал в сборную U-17 из Харькова. Потом он перешел в Динамо. И у него очень хороший был эпизод в карьере - U-19. Он очень быстро и мощно выстрелил. На тот момент он был достаточно мобильный, подвижный нападающий, который ведет борьбу, умеет играть в футбол».

«Да, не хватало самодисциплины, которая не позволяла ему стать игроком другого уровня. Но выступления за сборную - это показатель. Выступление за молодежку, но потом очень тяжелая травма (прим. - на Евро 2020). И после нее даже ребята-кремни на сто процентов не восстанавливаются».

«Если говорить об Артеме, то самодостаточность была на том уровне для него. Он так посчитал, мне кажется, что этого достаточно. Что тот уровень, который есть, будет позволять ему играть в тот футбол. Но футбол очень быстро движется».

Ранее сообщалось, что Головко прокомментировал травматичность Цыганкова.