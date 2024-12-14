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  4. «Психосоматика». Экс-тренер сборной прокомментировал травмы Цыганкова
Испания
14 декабря 2024, 15:37 |
627
0

«Психосоматика». Экс-тренер сборной прокомментировал травмы Цыганкова

Александр Головко заметил травматичность Виктора Цыганкова еще давно

14 декабря 2024, 15:37 |
627
0
«Психосоматика». Экс-тренер сборной прокомментировал травмы Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Экс-тренер молодежных сборных Украины Александр Головко прокомментировал травматичность украинького вингера «Жироны» Виктора Цыганкова:

«Да, Виктор Цыганков в молодости тоже был подвержен травмам. Это психосоматика, генетика, так мне кажется. Кто-то готов к определенным нагрузкам, а физиология Цыганкова не позволяла этого делать. Но говорить о том, что этого не будет, я не могу, потому что это тяжелая работа. Я говорю о достижении высокого класса».

Ранее сообщалось, что Крапивцов провел первую тренировку в «Жироне».

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Виктор Цыганков травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Александр Головко
Данііл Киріяка Источник: FanDay
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