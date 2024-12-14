«Психосоматика». Экс-тренер сборной прокомментировал травмы Цыганкова

Экс-тренер молодежных сборных Украины Александр Головко прокомментировал травматичность украинького вингера «Жироны» Виктора Цыганкова:

«Да, Виктор Цыганков в молодости тоже был подвержен травмам. Это психосоматика, генетика, так мне кажется. Кто-то готов к определенным нагрузкам, а физиология Цыганкова не позволяла этого делать. Но говорить о том, что этого не будет, я не могу, потому что это тяжелая работа. Я говорю о достижении высокого класса».

Ранее сообщалось, что Крапивцов провел первую тренировку в «Жироне».