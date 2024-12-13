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  4. ФОТО. Крапивцов провел первую тренировку в качестве игрока Жироны
Испания
13 декабря 2024, 21:28 |
658
0

ФОТО. Крапивцов провел первую тренировку в качестве игрока Жироны

Владислав Крапивцов начал свой путь к успеху в Испании

13 декабря 2024, 21:28 |
658
0
ФОТО. Крапивцов провел первую тренировку в качестве игрока Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел первую тренировку в роли игрока каталонского клуба, сообщают социальные сети «Жироны».

19-летний вратарь тренировался с основной командой.

Украинец подписал контракт с командой Цыганкова до 2029 года, перед этим несколько недель тренируясь с каталонским коллективом в качестве свободного агента после того, как не подписал соглашения с «Арсеналом» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Мичел прокомментировал трансфер Крапивцова.

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Владислав Крапивцов Жирона Виктор Цыганков тренировка фото чемпионат Испании по футболу Ла Лига Арсенал Лондон Челси
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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