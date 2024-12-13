Испания13 декабря 2024, 21:28 |
658
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ФОТО. Крапивцов провел первую тренировку в качестве игрока Жироны
Владислав Крапивцов начал свой путь к успеху в Испании
13 декабря 2024, 21:28 |
658
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Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел первую тренировку в роли игрока каталонского клуба, сообщают социальные сети «Жироны».
19-летний вратарь тренировался с основной командой.
Украинец подписал контракт с командой Цыганкова до 2029 года, перед этим несколько недель тренируясь с каталонским коллективом в качестве свободного агента после того, как не подписал соглашения с «Арсеналом» и «Челси».
Ранее сообщалось, что Мичел прокомментировал трансфер Крапивцова.
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