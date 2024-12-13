Тренер Жироны прокомментировал подписание украинского вратаря

Наставник «Жироны» Мичел дал короткий комментарий по поводу подписания молодого украинского вратаря Владислава Крапивцова, который в четверг получил контракт до середины 2029 года.

«Владислав – талантливый вратарь, это был шанс для нашего клуба. Молодой и хороший игрок, мы хотели видеть его у себя. Считаю, что клуб сработал очень хорошо, это подписание и на нынешнее время, и на будущее», – сказал Мичел.

Ранее в испанских СМИ уже сообщили, что «Жирона» может отдать игрока в аренду, чтобы Владислав набрал игровую практику и освоился в Испании.