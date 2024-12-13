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Испания
13 декабря 2024, 17:31 |
478
3

Тренер Жироны прокомментировал подписание украинского вратаря

Мичел дал комментарий по поводу Крапивцова

13 декабря 2024, 17:31 |
478
3
Тренер Жироны прокомментировал подписание украинского вратаря
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Наставник «Жироны» Мичел дал короткий комментарий по поводу подписания молодого украинского вратаря Владислава Крапивцова, который в четверг получил контракт до середины 2029 года.

«Владислав – талантливый вратарь, это был шанс для нашего клуба. Молодой и хороший игрок, мы хотели видеть его у себя. Считаю, что клуб сработал очень хорошо, это подписание и на нынешнее время, и на будущее», – сказал Мичел.

Ранее в испанских СМИ уже сообщили, что «Жирона» может отдать игрока в аренду, чтобы Владислав набрал игровую практику и освоился в Испании.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Владислав Крапивцов трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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Ap Kats
З таким захистом як у наших команд, воротарі прогресують неймовірними темпами.
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Adelante a la victoria Girona
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Украiнська школа.
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