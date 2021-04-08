Источник: Матчи молодежных команд Динамо и Днепра-1 пройдут в Киеве

Матчи молодежных первенств между «Динамо» и «Днепром-1» не будут сыграны на базе киевского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Матчи U-19 и U-21 между «Динамо» и «Днепром-1» перенесены в Киев, на стадион им. Лобановского. По договоренности сторон. На пятницу и субботу», – сказано в сообщении.

В первом круге молодежные команды играли в Приднепровске на поле УТБ «Днепр-1».

Отметим, что первые команды «Динамо» и «Днепра-1» сыграют на «Днепр-Арене» номинально домашний матч для киевлян из-за того, что в первом круге попросили перенести выездную встречу в Киев.