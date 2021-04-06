Снова на выезд? Матч Динамо – Днепр-1 состоится на Днепр-Арене

Матч 21-го тура Премьер-лиги «Динамо» – «Днепр-1» состоится на «Днепр-Арене».

Напомним, игра первого круга по просьбе киевлян состоялась на НСК «Олимпийский», хотя номинальными хозяевами были днепряне. Дело в том, что через 4 дня после матч с «Днепром-1» столичная команда принимала «Барселону» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча 21-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 17:00.