Снова на выезд? Матч Динамо – Днепр-1 состоится на Днепр-Арене

Киевляне возвращают долги за первый круг

  • 06.04.2021 13:51
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
Снова на выезд? Матч Динамо – Днепр-1 состоится на Днепр-Арене
© ФК Динамо Киев

Матч 21-го тура Премьер-лиги «Динамо» – «Днепр-1» состоится на «Днепр-Арене».

Напомним, игра первого круга по просьбе киевлян состоялась на НСК «Олимпийский», хотя номинальными хозяевами были днепряне. Дело в том, что через 4 дня после матч с «Днепром-1» столичная команда принимала «Барселону» в рамках группового раунда Лиги чемпионов. 

Встреча 21-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 17:00.

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 13:56
    0
    Мариуполь уже не догонять по количеству выездов.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 13:56
    0
    Мариуполь уже не догонять по количеству выездов.
    Ссылка
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