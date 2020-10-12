Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Киеве

УПЛ сообщила о том, что матч 8-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» - «Динамо» состоится в Киеве. Перенести игру попросил киевский клуб, а «Днепр-1» согласился.

Вероятно, это связано с желанием уменьшить количество переездов с учетом поединков группового турнира Лиги чемпионов. После «Днепра-1» киевляне сыграют против «Барселоны».

Матч 21-го тура УПЛ «Динамо» - «Днепр-1» состоится в Днепре.