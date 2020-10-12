Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Киеве

Игру перенесли по просьбе киевлян

  • 12.10.2020 18:49
  • 1033 просмотра
  • 1 комментарий
Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Киеве
© upl.ua

УПЛ сообщила о том, что матч 8-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» - «Динамо» состоится в Киеве. Перенести игру попросил киевский клуб, а «Днепр-1» согласился.

Вероятно, это связано с желанием уменьшить количество переездов с учетом поединков группового турнира Лиги чемпионов. После «Днепра-1» киевляне сыграют против «Барселоны».

Матч 21-го тура УПЛ «Динамо» - «Днепр-1» состоится в Днепре.

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Palych1
      Palych1, 12.10.2020 18:58
    +1
    В плей-офф календарь интенсивней намного, а у них все игры на выезде... или ДК не собирается в весну выходить?
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 12.10.2020 18:58
    +1
    В плей-офф календарь интенсивней намного, а у них все игры на выезде... или ДК не собирается в весну выходить?
    Ссылка
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