Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Киеве

УПЛ сообщила о том, что матч 8-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» - «Динамо» состоится в Киеве. Перенести игру попросил киевский клуб, а «Днепр-1» согласился.
Вероятно, это связано с желанием уменьшить количество переездов с учетом поединков группового турнира Лиги чемпионов. После «Днепра-1» киевляне сыграют против «Барселоны».
Матч 21-го тура УПЛ «Динамо» - «Днепр-1» состоится в Днепре.
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Источник — УПЛ
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