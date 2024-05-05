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  4. Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом
Испания
05 мая 2024, 12:40 |
258
0

Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом

Тибо на пути к тому, чтобы вернуть свое место в воротах мадридского клуба

05 мая 2024, 12:40 |
258
0
Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Авторитетная испанская спортивная газета Marca похвалила вратаря «Реала» Тибо Куртуа за матч против «Кадиса».

«В первом тайме Куртуа почти ничего не пришлось делать. Однако через четыре минуты после начала второго тайма один на один с ним вышел Крис Рамос. Бельгиец вышел перед нападающим и сделал отличный сейв, не дав тому забить гол. Все произошло из-за ошибки Милитао, но «Бернабеу» в итоге скандировал имя Куртуа. Затем Браим Даис великолепным голом сделал счет 1:0.

Ощущения были очень позитивными для Куртуа, который понимает, что ему нужно играть, чтобы вернуть уверенность в себе и свой лучший уровень после столь долгого пребывания в запасе. Теперь остается узнать, как Анчелотти будет решать, кого ставить в ворота», – пишет Marca.

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.

Ранее Анчелотти сообщил, что в следующем матче «Реала» в ЛЧ против «Баварии» сыграет Андрей Лунин. До конца сезона остается еще четыре игры в чемпионате, которые итальянский специалист предположительно использует, чтобы дать Куртуа больше игрового времени и оценить, попадет ли Тибо в стартовые одиннадцать на гипотетический финал Лиги чемпионов в Лондоне 1 июня.

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Marca Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин Реал - Кадис
Владимир Клепач Источник: Marca
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