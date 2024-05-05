Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом

Авторитетная испанская спортивная газета Marca похвалила вратаря «Реала» Тибо Куртуа за матч против «Кадиса».

«В первом тайме Куртуа почти ничего не пришлось делать. Однако через четыре минуты после начала второго тайма один на один с ним вышел Крис Рамос. Бельгиец вышел перед нападающим и сделал отличный сейв, не дав тому забить гол. Все произошло из-за ошибки Милитао, но «Бернабеу» в итоге скандировал имя Куртуа. Затем Браим Даис великолепным голом сделал счет 1:0.

Ощущения были очень позитивными для Куртуа, который понимает, что ему нужно играть, чтобы вернуть уверенность в себе и свой лучший уровень после столь долгого пребывания в запасе. Теперь остается узнать, как Анчелотти будет решать, кого ставить в ворота», – пишет Marca.