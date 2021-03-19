ВИДЕО. Моуриньо поздравил загребское Динамо, зайдя в раздевалку хорватов

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после обидного поражения в Загребе от местного «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы (0:3 после домашних 2:0), повел себя очень достойно.
Португальский специалист зашел в раздевалку соперников и лично поблагодарил их с этой невероятной победой.
Jose Mourinho, what a guy! He came to Dinamo’s locker room after the game to congratulate Dinamo Zagreb lads for beating his team fair&square.— PCM (@PeytonCity) March 18, 2021
A true champ! 👍🏻👍🏻👍🏻 @gnkdinamo @SpursOfficial pic.twitter.com/ZMYXmH7Jrb
Источник — Sport.ua
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