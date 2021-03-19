ВИДЕО. Моуриньо поздравил загребское Динамо, зайдя в раздевалку хорватов

Не каждый тренер проигравшей команды способен на такой поступок

  • 19.03.2021 10:12
  • 2044 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Моуриньо поздравил загребское Динамо, зайдя в раздевалку хорватов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после обидного поражения в Загребе от местного «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы (0:3 после домашних 2:0), повел себя очень достойно.
 
Португальский специалист зашел в раздевалку соперников и лично поблагодарил их с этой невероятной победой.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 10:53
    +6
    думаю Моуриньо вырос в глазах многих после этого поступка
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.03.2021 10:31
    +8
    Респект намбер ван-да скорее всего теперь он потеряет работу но не потеряет уважение адекватных фанов всего мира..... Проигрывать надо тоже уметь- Джеррарду на заметку
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.03.2021 10:31
    +8
    Респект намбер ван-да скорее всего теперь он потеряет работу но не потеряет уважение адекватных фанов всего мира..... Проигрывать надо тоже уметь- Джеррарду на заметку
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 10:53
    +6
    думаю Моуриньо вырос в глазах многих после этого поступка
    Ссылка
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