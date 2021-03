ВИДЕО. Моуриньо поздравил загребское Динамо, зайдя в раздевалку хорватов

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после обидного поражения в Загребе от местного «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы (0:3 после домашних 2:0), повел себя очень достойно.



Португальский специалист зашел в раздевалку соперников и лично поблагодарил их с этой невероятной победой.

Jose Mourinho, what a guy! He came to Dinamo’s locker room after the game to congratulate Dinamo Zagreb lads for beating his team fair&square.

A true champ! 👍🏻👍🏻👍🏻 ⁦@gnkdinamo⁩ ⁦@SpursOfficial⁩ pic.twitter.com/ZMYXmH7Jrb