Большой камбэк! Загребское Динамо сенсационно нокаутировало Тоттенхэм

18 марта в Загребе на стадионе «Максимир» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Загребское «Динамо» сенсационно нокаутировало «Тоттенхэм» (3:0 д.в.). Два гола побывало в воротах команды Жозе Моуринью в основное время, и третий гол был забит в овертайме.

Хет-трик оформил Мислав Оршич, показав пример, как надо отыгрывать гандикап в два гола.

Лига Европы

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 3:0 (д.в.)

Голы: Оршич, 62, 83, 106.

Первый матч – 0:2

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Иванушец, Маер (Леовац, 81), Якич (Атьемвен, 75), Франьич (Гавранович, 81), Петкович (Мишич, 90), Оршич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье (Бергвайн, 107), Дэйвис (Регилон, 91), Санчес, Сиссоко, Уинкс (Ло Сельсо, 68), Дайер, Алли (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 22. Якич, 32. Лауритсен, 79. Стоянович, 93.

Судья: Масса (Италия).

18 марта. Загреб. Стадион «Максимир».