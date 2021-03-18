Динамо Загреб
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Большой камбэк! Загребское Динамо сенсационно нокаутировало Тоттенхэм

Мислав Оршич сделал хет-трик и показал, как надо отыгрывать гандикап в два гола

  • 18.03.2021 22:25
  • 4714 просмотров
  • 15 комментариев
Большой камбэк! Загребское Динамо сенсационно нокаутировало Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мислав Оршич (справа)

18 марта в Загребе на стадионе «Максимир» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Загребское «Динамо» сенсационно нокаутировало «Тоттенхэм» (3:0 д.в.). Два гола побывало в воротах команды Жозе Моуринью в основное время, и третий гол был забит в овертайме. 

Хет-трик оформил Мислав Оршич, показав пример, как надо отыгрывать гандикап в два гола.

Лига Европы

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 3:0 (д.в.)

Голы: Оршич, 62, 83, 106.

Первый матч – 0:2

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Иванушец, Маер (Леовац, 81), Якич (Атьемвен, 75), Франьич (Гавранович, 81), Петкович (Мишич, 90), Оршич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье (Бергвайн, 107), Дэйвис (Регилон, 91), Санчес, Сиссоко, Уинкс (Ло Сельсо, 68), Дайер, Алли (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 22. Якич, 32. Лауритсен, 79. Стоянович, 93.

Судья: Масса (Италия).

18 марта. Загреб. Стадион «Максимир».

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.03.2021 23:09
    0
    Это им за Аякс должок.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.03.2021 23:06
    +2
    Вот это ДИНАМО, я понимаю.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.03.2021 23:05
    0
    hanter83, 18.03.2021 22:27
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Не смешите мои тапочки... Как можно требовать от Динамо того,чего априори не может быть? Как при нулевом чемпионате страны,тотальной коррупции в УАФ, мошенничестве, взяточнистве,договорняках и ствках в тотализаторе на свои игры ишроков и тренеров команд, арбитров, можно говорить о каких то успехах на международных турнирах? Там не судят Монзуль, Бойко или Иванов с Арановским... Так что предсказуемо и закономерно...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.03.2021 22:46
    0
    Если я не ошибаюсь, то интерес к Оршичу наши клубы проявляли но денег зажали вроде бы.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 22:42
    +4
    Красавцы!
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 18.03.2021 22:41
    +1
    Да уж худшего матча в этом турнире(ЛЕ)небыло,да и в АПЛ было не больше одного.
    Оршич вставил Жозе 3раза,так ему за его установку на игру,Тотем заиграл в концовке непруха,но она не опрадание за 70мин простого катания,пропустили раз спокойные,пропустили два спокойные,аж после третьего проснулись.
    Одна надежда что игроки сплавляют Особенного,может после вылета з ЛЕ да еще и от кого. Д.Леви наконец решится несмотря на многомилионные компенсации отправить Маура в ......
    Пойду посмотрю что там еще одно Динамо покажет мож пример этого тю уже 2-0 не вту сторону.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 18.03.2021 22:38
    +7
    Хоть за это Динамо, поболею в 1/4... Красавцы Загреб!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:36
    0
    Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:28
    Ничё, будет новый сезон, надо главное команды на разломать, а наооборот усилится
    Все за,никто не против Ваших слов. Это просто крик души(что ли) просто я уже и не вспомню ярких,веселых игр от Д.К.,о нет ВСПОМНИЛ(с Эвертоном) довел,давно.
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 18.03.2021 22:36
    +10
    Пример "звёздному" шахтёру и мёртвому Динамо К.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2021 22:31
    +12
    Вот настоящее Динамо, а наше лишь бледная копия Загребского.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 18.03.2021 22:31
    +9
    + посмотрите сколько хорватов играет в ТОП-5 лигах Европы и взгляните на их сборную, ее результаты за последние 25 лет.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:28
    +3
    hanter83, 18.03.2021 22:27
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Ничё, будет новый сезон, надо главное команды на разломать, а наооборот усилится
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 22:27
    +16
    Молодцы-вот наглядный пример нашим футбольным флагманам,вернее бесхарактерным тряпкам
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:27
    +4
    То чувство когда Загреб > украинские гранды (((
    Печалище-печальное
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:27
    +11
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 22:27
    +16
    Молодцы-вот наглядный пример нашим футбольным флагманам,вернее бесхарактерным тряпкам
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2021 22:31
    +12
    Вот настоящее Динамо, а наше лишь бледная копия Загребского.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:27
    +11
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 18.03.2021 22:36
    +10
    Пример "звёздному" шахтёру и мёртвому Динамо К.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 22:31
    +9
    + посмотрите сколько хорватов играет в ТОП-5 лигах Европы и взгляните на их сборную, ее результаты за последние 25 лет.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 18.03.2021 22:38
    +7
    Хоть за это Динамо, поболею в 1/4... Красавцы Загреб!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 22:42
    +4
    Красавцы!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:27
    +4
    То чувство когда Загреб > украинские гранды (((
    Печалище-печальное
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:28
    +3
    hanter83, 18.03.2021 22:27
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Ничё, будет новый сезон, надо главное команды на разломать, а наооборот усилится
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.03.2021 23:06
    +2
    Вот это ДИНАМО, я понимаю.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 18.03.2021 22:41
    +1
    Да уж худшего матча в этом турнире(ЛЕ)небыло,да и в АПЛ было не больше одного.
    Оршич вставил Жозе 3раза,так ему за его установку на игру,Тотем заиграл в концовке непруха,но она не опрадание за 70мин простого катания,пропустили раз спокойные,пропустили два спокойные,аж после третьего проснулись.
    Одна надежда что игроки сплавляют Особенного,может после вылета з ЛЕ да еще и от кого. Д.Леви наконец решится несмотря на многомилионные компенсации отправить Маура в ......
    Пойду посмотрю что там еще одно Динамо покажет мож пример этого тю уже 2-0 не вту сторону.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.03.2021 23:09
    0
    Это им за Аякс должок.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.03.2021 23:05
    0
    hanter83, 18.03.2021 22:27
    А наше Динамо пока горит,жаль.Лучше бы с Загреба пример брали.
    Не смешите мои тапочки... Как можно требовать от Динамо того,чего априори не может быть? Как при нулевом чемпионате страны,тотальной коррупции в УАФ, мошенничестве, взяточнистве,договорняках и ствках в тотализаторе на свои игры ишроков и тренеров команд, арбитров, можно говорить о каких то успехах на международных турнирах? Там не судят Монзуль, Бойко или Иванов с Арановским... Так что предсказуемо и закономерно...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.03.2021 22:46
    0
    Если я не ошибаюсь, то интерес к Оршичу наши клубы проявляли но денег зажали вроде бы.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:36
    0
    Luisa Spagnoli, 18.03.2021 22:28
    Ничё, будет новый сезон, надо главное команды на разломать, а наооборот усилится
    Все за,никто не против Ваших слов. Это просто крик души(что ли) просто я уже и не вспомню ярких,веселых игр от Д.К.,о нет ВСПОМНИЛ(с Эвертоном) довел,давно.
    Ссылка
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