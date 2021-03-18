Большой камбэк! Загребское Динамо сенсационно нокаутировало Тоттенхэм

18 марта в Загребе на стадионе «Максимир» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Загребское «Динамо» сенсационно нокаутировало «Тоттенхэм» (3:0 д.в.). Два гола побывало в воротах команды Жозе Моуринью в основное время, и третий гол был забит в овертайме.
Хет-трик оформил Мислав Оршич, показав пример, как надо отыгрывать гандикап в два гола.
Лига Европы
«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 3:0 (д.в.)
Голы: Оршич, 62, 83, 106.
Первый матч – 0:2
«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Иванушец, Маер (Леовац, 81), Якич (Атьемвен, 75), Франьич (Гавранович, 81), Петкович (Мишич, 90), Оршич.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье (Бергвайн, 107), Дэйвис (Регилон, 91), Санчес, Сиссоко, Уинкс (Ло Сельсо, 68), Дайер, Алли (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.
Предупреждения: Ламела, 22. Якич, 32. Лауритсен, 79. Стоянович, 93.
Судья: Масса (Италия).
18 марта. Загреб. Стадион «Максимир».
Источник — Sport.ua
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Оршич вставил Жозе 3раза,так ему за его установку на игру,Тотем заиграл в концовке непруха,но она не опрадание за 70мин простого катания,пропустили раз спокойные,пропустили два спокойные,аж после третьего проснулись.
Одна надежда что игроки сплавляют Особенного,может после вылета з ЛЕ да еще и от кого. Д.Леви наконец решится несмотря на многомилионные компенсации отправить Маура в ......
Пойду посмотрю что там еще одно Динамо покажет мож пример этого тю уже 2-0 не вту сторону.
Печалище-печальное
Печалище-печальное
Оршич вставил Жозе 3раза,так ему за его установку на игру,Тотем заиграл в концовке непруха,но она не опрадание за 70мин простого катания,пропустили раз спокойные,пропустили два спокойные,аж после третьего проснулись.
Одна надежда что игроки сплавляют Особенного,может после вылета з ЛЕ да еще и от кого. Д.Леви наконец решится несмотря на многомилионные компенсации отправить Маура в ......
Пойду посмотрю что там еще одно Динамо покажет мож пример этого тю уже 2-0 не вту сторону.
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