В четверг, 18-го марта, в Загребе, на стадионе «Максимир» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы местное «Динамо» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

В первой игре лондонская команда сделала комфортный задел перед ответной встречей. Подопечные Жозе Моуриньо отправили в ворота загребцев два безответных мяча. Дублем отметился Харри Кейн. «Тоттенхэм» подтвердил статут фаворита противостояния, динамовцам будет крайне сложно отыграться, но все же шансы еще не потеряны.

«Динамо» Загреб

Подопечные Зорана Мамича вообще без проблем прошли в 1/8 финала Лиги Европы. Сначала они не проиграли ни одного матча на групповой стадии турнира, где соперниками загребцев были австрийский «Вольфсберг», нидерландский «Фейеноорд» и российский ЦСКА, а в 1/16 финала также дважды переиграли еще одну команду из России – «Краснодар». Шагнуть дальше у «Динамо» вряд ли получится, но думается, что потрепать нервы Жозе Моуриньо и его команде в ответной игре загребцы смогут.

В этом сезоне чемпионата Хорватии у «Динамо» также есть конкуренция. Пока загребцы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 57 очков, однако опережают второй «Осиек», за который выступают украинцы Евгений Чеберко и Дмитрий Лепа, лишь на два пункта. Правда, у команды из Загреба есть игра в запасе, но тем не менее борьба за чемпионство в самом разгаре. До конца чемпионата еще 11 матчей, поэтому быть может все, что угодно, но «Динамо», конечно, выглядит явным фаворитом в этой борьбе.

В лазарете Загреба продолжают находиться Йошко Гвардиол, Штефан Милич и Садег Мохаррами. Все они не примут участие в этой игре.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на прошлых выходных провели важный матч чемпионата Англии против «Арсенала». Несмотря на гол «рабоной» Эрика Ламелы, «Тоттенхэм» потерпел поражение в лондонском дерби и существенно снизил шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас команда Жозе Моуриньо идет на седьмом месте в турнирной таблице и отстает от четвертого «Челси» на шесть баллов, но имеет игру в запасе. Учитывая серьезную конкуренцию в чемпионате, решить задачу попадания в Лигу чемпионов будет крайне сложно.

Лондонцы попытаются сделать это, выиграв Лигу Европы. Точно можно сказать, что «сливать» евротурнир они не будут. Ранее в 1/16 финала «шпоры» без проблем дважды разгромили австрийский «Вольфсберг». «Тоттенхэм» и до первой игры с «Динамо» был явным фаворитом пары, а после домашней победы 2:0 уже мало кто сомневается в том, что команда из столицы Англии пройдет дальше.

История встреч

Соперники провели между собой всего два матча, в которых оба раза сильнее был «Тоттенхэм». Лондонцы по сумме двух встреч побеждают Загреб со счетом 6:0.

Ориентировочные составы:

«Динамо» Загреб: Ливакович, Леовац, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Перич, Майер, Якич, Франич, Иванушеч, Оршич, Петкович.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Дайер, Доэрти, Дэвис, Сиссоко, Ндомбеле, Ламела, Алли, Бэйл, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

18 марта, четверг