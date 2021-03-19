ВИДЕО. Жозе МОУРИНЬО: «Сказать, что я расстроен – ничего не сказать»

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» обыграло «Тоттенхэм» (3:0) и вышло в четвертьфинал.
После вылета из турнира Жозе Моуриньо прокомментировал этот матч:
События матча
|106'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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Источник — Sport.ua
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