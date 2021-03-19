Динамо Загреб
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Жозе МОУРИНЬО: «Сказать, что я расстроен – ничего не сказать»

Тренер «Тоттенхэма» разочарован поражением от загребского «Динамо»

  • 19.03.2021 07:57
  • 1367 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Жозе МОУРИНЬО: «Сказать, что я расстроен – ничего не сказать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» обыграло «Тоттенхэм» (3:0) и вышло в четвертьфинал.

После вылета из турнира Жозе Моуриньо прокомментировал этот матч:

События матча
106' ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
82' ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
62' ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 08:17
    +1
    Жозе пора на выход, домой в Португалию
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 08:17
    +1
    Жозе пора на выход, домой в Португалию
    Ссылка
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