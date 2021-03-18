ВИДЕО. Хет-трик Оршича, который похоронил Тоттенхэм в Загребе

Левый вингер загребского «Динамо» Мислав Оршич показал топ-перфоманс в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».



В основное время 28-летний игрок оформил дубль, что позволило его команде продолжить сражение в дополнительное время. А на 106-й минуте Оршич выдал фантастический забег от центральной линии по левому флангу и организовал чудо-гол, который принес хорватам выход в 1/4 финала.

Первый гол Оршича

Второй гол Оршича

Третий гол Оршича