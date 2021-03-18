ВИДЕО. Хет-трик Оршича, который похоронил Тоттенхэм в Загребе

Фантастический матч от игрока «Динамо»

  • 18.03.2021 22:34
  • 4148 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Хет-трик Оршича, который похоронил Тоттенхэм в Загребе
© ФК Динамо Загреб. Мислав Оршич (справа)

Левый вингер загребского «Динамо» Мислав Оршич показал топ-перфоманс в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».
 
В основное время 28-летний игрок оформил дубль, что позволило его команде продолжить сражение в дополнительное время. А на 106-й минуте Оршич выдал фантастический забег от центральной линии по левому флангу и организовал чудо-гол, который принес хорватам выход в 1/4 финала.

Первый гол Оршича

Второй гол Оршича

Третий гол Оршича

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 18.03.2021 23:06
    0
    1ий та 3ій гол шикарні. Ціна на цього парубка добряче підскочить після цього хетрику. Крутий камбек від Динамо, шкода лише, що не від київського..)
    Ссылка
    Yura Voller
    online
      Yura Voller, 18.03.2021 22:56
    +3
    Він хорош. Третій прям жир.
    На 105хв так бігти, браво
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 22:53
    +1
    Как Коноплянка в молодости😂😂😂
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 22:53
    +5
    Рад за Динамо Загреб! Красавцы!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 22:53
    +4
    Кто из грандов хочет купить Мислава Оршича? В очередь становись.
    -
    3 гола мастерские: и удар, и комбинация, и индивидуальный дриблинг/проход. Красота.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.03.2021 22:47
    +8
    Я в культурном шоке
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    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2021 22:44
    +5
    Ещё пару лет назад Оришич играл в Южной Корее где показывал посредственную игру.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.03.2021 22:40
    +3
    Готов всегда смотреть как горит огонь, течет вода и отсасывает "особенный"
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:39
    +5
    Новый Ивица Олич или Манджукич(хотя 28лет) ну посмотрим,время покажет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.03.2021 22:47
    +8
    Я в культурном шоке
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 22:53
    +5
    Рад за Динамо Загреб! Красавцы!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2021 22:44
    +5
    Ещё пару лет назад Оришич играл в Южной Корее где показывал посредственную игру.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 22:39
    +5
    Новый Ивица Олич или Манджукич(хотя 28лет) ну посмотрим,время покажет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 22:53
    +4
    Кто из грандов хочет купить Мислава Оршича? В очередь становись.
    -
    3 гола мастерские: и удар, и комбинация, и индивидуальный дриблинг/проход. Красота.
    Ссылка
    Yura Voller
    online
      Yura Voller, 18.03.2021 22:56
    +3
    Він хорош. Третій прям жир.
    На 105хв так бігти, браво
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.03.2021 22:40
    +3
    Готов всегда смотреть как горит огонь, течет вода и отсасывает "особенный"
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 22:53
    +1
    Как Коноплянка в молодости😂😂😂
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 18.03.2021 23:06
    0
    1ий та 3ій гол шикарні. Ціна на цього парубка добряче підскочить після цього хетрику. Крутий камбек від Динамо, шкода лише, що не від київського..)
    Ссылка
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