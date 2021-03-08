Дубай. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разярде

Украинка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом круге украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару обыграла Анастасию Павлюченкову (Россия) и Арину Родионову (Австралия).
Дубай. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Анастасия Павлюченкова / Арина Родионова – 4:6, 6:2, 10-5
В следующем раунде Киченок и Олару сразятся со вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
Ранее свой первый матч на турнире выиграла Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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