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  4. Осталась только 1 украинка. Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде
WTA
28 апреля 2024, 19:59 |
766
0

Осталась только 1 украинка. Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде

Украинка в паре с Мию Като уступила тандему Павлюченкова / Потапова в 1/8 финала

28 апреля 2024, 19:59 |
766
0
Осталась только 1 украинка. Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде
Мию Като и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Мию Като (Япония) в двух сетах проиграла тандему Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова – 4:6, 1:6

В четвертьфинале тысячника в столице Испании «нейтральный» дуэт сыграет против седьмых сеяных Доулхайд и Кравчик.

Украинку на кортах Мадрида продолжит представлять только Людмила Киченок. Все остальные украинки вылетели как и из одиночного, так и из парного разряда.

Людмила и Алена Остапенко 27 апреля пробились в четвертьфинал соревнований, выиграв у Бултер / Вондроушова.

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Мию Като Надежда Киченок Анастасия Павлюченкова Анастасия Потапова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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