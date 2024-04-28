Осталась только 1 украинка. Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Мию Като (Япония) в двух сетах проиграла тандему Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова – 4:6, 1:6

В четвертьфинале тысячника в столице Испании «нейтральный» дуэт сыграет против седьмых сеяных Доулхайд и Кравчик.

Украинку на кортах Мадрида продолжит представлять только Людмила Киченок. Все остальные украинки вылетели как и из одиночного, так и из парного разряда.

Людмила и Алена Остапенко 27 апреля пробились в четвертьфинал соревнований, выиграв у Бултер / Вондроушова.