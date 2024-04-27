Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Мадриде
Людмила и Алена переиграли дуэт Кэти Бултер / Маркета Вондроушова
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли тандем Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия).
Мадрид. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кэти Бултер / Маркета Вондроушова – 6:3, 7:6(6)
В 1/4 финала Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Хезер Вотсон / Сюй Ифань.
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