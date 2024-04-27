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WTA
27 апреля 2024, 21:09 | Обновлено 27 апреля 2024, 21:12
458
2

Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Мадриде

Людмила и Алена переиграли дуэт Кэти Бултер / Маркета Вондроушова

27 апреля 2024, 21:09 | Обновлено 27 апреля 2024, 21:12
458
2
Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли тандем Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия).

Мадрид. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кэти Бултер / Маркета Вондроушова – 6:3, 7:6(6)

В 1/4 финала Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Хезер Вотсон / Сюй Ифань.

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Людмила Киченок WTA Мадрид Маркета Вондроушова Кэти Бултер Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
За всій поваги до Людмили ведуча в парі все ж таки Альона. А вона, тьху-тьху, щоб не наврочити, в непоганій формі.
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