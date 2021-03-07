Людмила Киченок выиграла первый матч парного разряда в Дубае

Украинка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Люда в дуэте с Аленой Остапенко в первом круге обыграла швейцарско-чешскую пару Белинда Бенчич / Луция Градецка.
Дубай. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Белинда Бенчич / Луция Градецка – 4:6, 6:4, 10-8
В следующем раунде Киченок и Остапенко ожидают победительниц матча Габриэла Дабровски / Кори Гауфф – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.
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Источник — Sport.ua
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