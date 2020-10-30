8-й тур
Александрия
0 : 0
Десна
31.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 17:45
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Александрия – Десна. Текстовая трансляция матча

В субботу, 31 октября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице идущую четвертой «Десну» от девятой «Александрии» отделяет всего 3 очка. Так что победа хозяев вполне может поднять их выше «северян». Однако две последних встречи этих соперников на «Нике» завершились крупными победами гостей! Так что «Десна» наверняка постарается продлить эту приятную традицию. В любом случае, болельщиков ждет увлекательный поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Десна».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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