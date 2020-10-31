Александрия – Десна – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура чемпионата Украины «Александрия» и черниговская «Десна» расписали мировую.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
«Александрия» – «Десна» – 2:2
Банада (72), Ситало (82) - Тотовицкий (39, с пенальти), Будковский (84).
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Источник — Футбол 1/2/3
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