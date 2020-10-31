Александрия и Десна расписали боевую ничью

Перед началом матча команды разделяли всего три очка в турнирной таблице. Поэтому в случае победы хозяева поля могли догнать своих сегодняшних соперников, а вот «Десне» удачный результат был очень важен для того, чтобы остаться в числе лидеров украинской Премьер-Лиги.

Уже на третьей минуте гости создали по-настоящему голевой момент у ворот «Александрии». Во время быстрой контратаки Леван Арвеладзе слева сделал прострельную передачу в центр штрафной площади, где находился Андрей Тотовицкий, и тот в касание направил мяч в сторону ворот. Юрий Панькив уже не мог помочь своей команде, но его спасла штанга. Сразу подумалось, что если бы случился гол, то все бы тут же вспомнили прошлый сезон, когда здесь в Александрии подопечные Александра Рябоконя дважды легко выигрывали у местных футболистов с крупным счетом 3:0 и 5:1.

Впрочем хозяева тут же ответили достойно своим оппонентам. Это Кирилл Ковалец стремительно промчался по правому флангу и под острым углом низом пробил в ближний угол, однако Евгений Паст выбрал правильную позицию, переведя мяч на угловой.

Обменявшись такими острыми выпадами на протяжении одной минуты, команды резко сбросили обороты и стали действовать более осторожно. И даже заработанные стандарты к опасным ситуациям долгое время не приводили. С другой стороны, обе команды старались быстрее доставлять мяч в атаку, отдавая при этом много сил и борясь за инициативу. Но, повторюсь, все это было вдали от ворот и без собой остроты.

Зато на 38-й минуте случился эпизод, который стал ключевым в первом тайме. В штрафной площади хозяев поля в борьбе за мяч сошлись Роман Вантух и Ефим Конопля. Первый выбивал мяч из-под ног у второго, после чего Конопля упал. Арбитр матча Ярослав Козык из Мукачева тут же показал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Андрей Тотовицкий и точно пробил в левый от себя угол ворот. Юрий Панькив прыгнул в тот же угол, но мяч не достал. А еще через две минуты Тотовицкий мог оформить дубль, но после передачи Мостового с левого фланга головой пробил чуть мимо ворот.

После перерыва «Александрия» сделала две замены и пошла вперед большими силами. Причем один из тех, кто вышел на поле, Евгений Банада уже на 49-й минуте бил головой с близкой дистанции, однако в цель не попал. В то же время «Десна» на 57-й минуте имела хорошую возможность увеличить свое преимущество, когда после быстрой контратаки должен был забивать Илья Шевцов. Но, находясь прямо перед воротами, он головой пробил неточно.

Затем были сразу два эпизода на 61-й минуте, когда игроки «Александрии» хватались за голову. В первом из них Кирилл Ковалец, находясь в штрафной площади соперников, справа делал очень опасный прострел вдоль линии ворот. Мяч зацепил колено Андрея Гитченко, но полетел в сторону, а Евгений Банада не успел подправить его в ворота. И тут же, после подачи углового, в штрафной площади «Десны» упали два футболиста хозяев поля, требуя пенальти, но арбитр нарушений правил не увидел. По отскочившему мячу пробил Валерий Бондаренко и снова мимо ворот.

И все же подопечные Владимира Шарана сумели отыграться на 72-й минуте. Опять в центре внимания оказались Ковалец и Банада. На этот раз Кирилл уже слева ворвался в штрафную площадь, обыграл Владислава Огирю и выдал идеальный пас на свободного партнера. Евгению в этом моменте уже никто не мешал метров с пяти поразить пустые ворота.

На 79-й минуте Кирилл Ковалец мог уже сам стать автором забитого гола, пробив под перекладину. Однако Евгений Паст не позволил ему этого сделать. Впрочем через три минуты и он уже был бессильным спасти свою команду, когда в упор с линии вратарской пробивал Сергей Ситало.

Казалось, что хозяева поля уже не упустят победу и порадуют своих болельщиков положительным результатом. Но с этим явно не были согласны игроки «Десны». На 84-й минуте Андрей Тотовицкий справа сделал точную передачу на угол вратарской площади, где выше всех выпрыгнул Филипп Будковский и головой направил мяч в сетку ворот.

Добавлю, что гости доигрывали матч в меньшинстве, так как на 90-й минуте вторую желтую карточку в этой игре получил Максим Имереков.

Вот таким боевым и насыщенным на события получился этот поединок, в котором соперники никак не хотели уступать друг другу. В итоге ничья 2:2.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Александрия» – «Десна» – 2:2



Банада (72), Ситало (82) - Тотовицкий (39, с пенальти), Будковский (84).



Имереков (89, 2 ЖК).



Мышенко (43), Третьяков (50), Пашаев (69), Ситало (83) - Мостовой (25), Гитченко (28), Огиря (33), Имереков (65).

«Александрия»: Панькив — Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра — Пашаев, Гречишкин, Ковалец, Вантух (Стецьков, 73) — Лучкевич (Безбородько, 70), Ситало, Мышенко (Третьяков, 46; Грицук 86).



«Десна»: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) — Калитвинцев (Гуцуляк, 77), Тотовицкий (Хлёбас, 86), Мудрык (Картушов, 68) — Шевцов (Домбровский, 68).



Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА