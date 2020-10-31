Владимир ШАРАН: «Много пенальти пробивают в наши ворота»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничью в 8-м туре УПЛ с «Десной» (2:2).

– Как прокомментируете эпизод с пенальти в ваши ворота?

– Не хочу я ничего говорить. Хочу говорить об игре. Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.

Потому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть в атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально – один момент был у «Десны» возле наших ворот.

Боевая ничья. Закономерный результат. Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, что после коронавируса не все готовы физически. Все выкладывались кто как мог. Я им за это благодарен.

– Что вы сказали Ковальцу в перерыве? В первом и втором таймах это был разный Ковалец.

– В первом тайме он действовал как опорный полузащитник, немного ниже, потому где-то на атаку он не так действовал, как во втором тайме. Во втором тайме он уже действовал как второй нападающий. Больше брал игру на себя, и мы увидели того Ковальца, которого мы привыкли видеть.

– Почему Третьяков не доиграл матч, он вышел на замену в перерыве?

– Мы хотели выпускать Мельника третьим центральным, когда увидели, что вышел Будковский. Мельник уже переоделся, но не успели, к сожалению, ведь именно из этой позиции нам и забили.

Я хотел выпустить Грицука, некого уже было менять. Думал, что Ковалец все равно может что-то создать. Потому поменяли Третьякова. А претензий к нему у меня нет. Все нормально», – сказал Шаран.

