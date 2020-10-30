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Александрия
0 : 0
Десна
31.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Расклады – за хозяевами, амбиции – у гостей

  • 30.10.2020 15:33
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Александрия – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

В текущем сезоне соперников объединяет явная нестабильность – коллективы чередуют успехи и неудачи, при этом ни одни, ни другие еще ни разу не выиграли в чемпионате два матча кряду. Следуя такой логике, учитывая поражение «Александрии» от «Динамо» (0:1) и победу «Десны» над «Олимпиком» (2:0) недельной давности, в субботу ждем выигрыш хозяев.

Добавляет веры в успех «Александрии» и очень неплохие домашние показатели нынешнего сезона: три победы в четырех матчах, при этом в каждом из триумфальных поединков соперникам удалось «отгрузить» по четыре гола. Вообще, с результативностью у подопечных Владимира Шарана нынче порядок – больше в чемпионате забил лишь «Шахтер». Правда, есть вопросы по обороне – пропускная серия тянется с прошлого сезона, составляя уже 16 матчей.

Ворота «Динамо» в минувшем туре «вскрыть» не удалось, но тому поражению, по мнению наставника «желто-черных», имелись объективные объяснения: «После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команде все футболисты собрались всего за 2-3 дня до матча. Было очень сложно, мы это понимали». В субботу вернется в строй Валерий Лучкевич, отбывший дисквалификацию, готов сыграть после возвращения в аренду из «Динамо» Роман Вантух, а вот Артем Гордиенко, больше месяца пребывающий в лазарете, пока что не помощник «Александрии».

Герой победы «Десны» над «Олимпиком» Илья Шевцов (гол и результативный пас) озвучил не меньшие амбиции и на предстоящий поединок: «Считаю, что сейчас мы обязаны обыграть «Александрию». Это очень важная игра – сильная команда, принципиальный соперник, играем на выезде... Постараемся «выжать» максимум из двух оставшихся матчей перед перерывом на игры сборных».

Стоит сказать, что в противостоянии с «Олимпиком» Илья в ходе стремительной контратаки ассистировал Андрею Тотовицкому, который пополнил свой голевой баланс и вышел в лучшие бомбардиры команды. У «Александрии» же пока что единственный, кто забил больше одного мяча – как раз экс-форвард «Десны» Денис Безбородько.

В общем балансе взаимоотношений команд перевес у «Александрии», но в двух последних сезонах, когда соперники встречались в Премьер-лиге, лучше результат у «Десны». При этом, два предыдущих визита на «Нику» у коллектива Александра Рябоконя получились уж слишком хозяйскими – 3:0 и 5:1 за «Десной»! К тому же, обе встречи «Александрия» завершала в меньшинстве – есть, за что реабилитироваться, и пора бы брать реванш…

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Лучкевич, Грицук, Мышенко, Стецьков, Третьяков, Ситало.

«Десна»: Паст, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Огиря, Арвеладзе, Шевцов, Тотовицкий, Калитвинцев, Мудрик.

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31 октября, суббота

«Александрия» — «Десна»
Александрия. КСК «Ника». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
АЛЕКСАНДРИЯ — ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Ярослав Козік (Мукачево)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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