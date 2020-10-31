Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Александрия» – «Десна» – 1:1



Банада (72) - Тотовицкий (39, с пенальти).



Мышенко (43), Третьяков (50), Пашаев (69) - Мостовой (25), Гитченко (28), Огиря (33), Имереков (65).

«Александрия»: Панькив — Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра — Пашаев, Гречишкин, Ковалец, Вантух (Стецьков, 73) — Лучкевич (Безбородько, 70), Ситало, Мышенко (Третьяков, 46).

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Банада, Третьяков.

«Десна»: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) — Калитвинцев (Гуцуляк, 77), Тотовицкий, Мудрык (Картушов, 68) — Шевцов (Домбровский, 68).

Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Домбровский, Картушов, Хлёбас, Гуцуляк, Будковский, Дегтярёв.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).



78 мин. Будковский сменил Арвеладзе, а Гуцуляк Калитвинцева.



77 мин. Бондаренко оказывают помощь - ногу свело.



76 мин. Картушов оказался в офсайде.



75 мин. Ухххх! Калитвинцев нанес плотный удар от линии штрафной в дальнюю девятку - Панькив тянет!



73 мин. Вместо Вантуха на поле вышел Стецьков.



72 мин. ГОООООООЛ! Как все просто! Ковалец прострелил слева, а оставленный без присмотра Банада с линии вратарской без помех послал мяч в сетку!



70 мин. Лучкевича сменил Безбородько.



69 мин. Пашаев на фланге врезал по ногам убегавшему Картушову.



68 мин. Домбровский и Картушов меняют Шевцова и Мудрыка.



65 мин. Имереков толкал в спину убегавшего Лучкевича. Третьяков подал со штрафного справа - Арвеладзе выбил мяч головой.



63 мин. Третий подряд угловой у ворот Десны завершился ударом Вантуха - кипер накрыл мяч.ю



62 мин. Угловой хозяев слева, серия рикошетов - и еще один угловой. Корнер справа - мяч выбит.



61 мин. Момент! Ковалец опасно прострелил справа - мяч от колена Гитченко едва не влетел в ворота!



60 мин. Десна никуда не торопится: гости явно ждут возможностей для контратак. А у Александрии мало что получается впереди.



57 мин. Как же так??? Контратака гостей "3 в 3", Калитвинцев прорвался по правому флангу, навесил во вратарскую. А набежавший Шевцов головой пробил в сторону от пустых ворот!



56 мин. Александрия владеет мячом, но вдали от чужих ворот.



53 мин. Мудрык подавал слева - мяч упал сверху на сетку ворот.



51 мин. Арвеладзе пробил с ходу - неточно.



50 мин. Третьяков в борьбе с Коноплей отмахнулся и попал сопернику в голову локтем.



49 мин. Навес хозяев слева, Банада пробил головой - мимо ближней девятки.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Банада и Третьяков меняют Бабогло и Мышенко.



Статистика первой половины игры:







45+4 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+4 мин. Подача хозяев со штрафного справа - мяч выбит.



45+1 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.



45 мин. Рефери компенсировал три минуты.



43 мин. Мышенко на фланге опасно сыграл против Имерекова - попал ему ногой в голову! Игроку Десны оказывают помощь.



41 мин. Опасно! После подачи Мостового слева Тотовицкий головой подрезал мяч под дальнюю штангу - чуть неточно!



39 мин. ГОООООООЛ! Тотовицкий с точки пробил в левый от себя угол - вратарь угадал, но не дотянулся до мяча!



38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Конопля принял мяч в штрафной - и Вантух, выбивая мяч, зацепил его ногу!



37 мин. Две подряд подачи Десны - мяч выбит.



35 мин. Оххххх... Панькив опередил Шевцова и выбил мяч, но после этого футболисты столкнулись. Вратарю хозяев оказывают помощь.



33 мин. Огиря в центральном круга пошел ногой на мяч, на который Мышенко шел головой. К счастью, для игрока Александрии всё обошлось.



31 мин. Мудрык слева ворвался в штрафную, прострелил - но мяч рикошетом от ноги его партнера улетел за линию ворот.



29 мин. Тотовицкий пробил с ходу - очень неточно.



28 мин. Гитченко на фланге скосил Ситало.



26 мин. Хозяева ничего не выжали из стандарта.



25 мин. Мостовой сбил Лучкевича неподалеку от угла штрафной.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 51:49% в пользу Александрии. Фолят чаще гости - 4:5.



22 мин. И снова затишье - без ударов, без опасных моментов.



19 мин. Калитвинцев подавал со штрафного справа - мяч выбит. Затем он же пробил издали - несильно и по центру ворот.



18 мин. Калитвинцева сбил Мышенко неподалеку от штрафной.



16 мин. Конопля заработал стандарт неподалеку от штрафной Александрии. Калитвинцев навесил - защитник выбил мяч головой.



13 мин. Немного успокоилась игра. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



11 мин. Навес гостей слева - за ворота.



8 мин. Мудрык подал угловой слева - мяч выбит.



7 мин. Тотовицкий со штрафного пробил низом - и попал в Арвеладзе. Удар от ворот.



6 мин. Бабогло сфолил на подступах к штрафной.



5 мин. Еще один корнер хозяев справа - и фол в чужой штрафной.



4 мин. Угловой Александрии справа - мяч выбит. Добивание - рикошет и угловой.



3 мин. Ответ хозяев! Ковалец бил с острого угла - вратарь отбил мяч!



2 мин. Моментище! Прострел Арвеладзе справа, Тотовицкий пробил низом - ШТАНГА спасает хозяев!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в синем.

Примерные схемы команд:



В субботу, 31 октября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице идущую четвертой «Десну» от девятой «Александрии» отделяет всего 3 очка. Так что победа хозяев вполне может поднять их выше «северян». Однако две последних встречи этих соперников на «Нике» завершились крупными победами гостей! Так что «Десна» наверняка постарается продлить эту приятную традицию. В любом случае, болельщиков ждет увлекательный поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Десна».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА