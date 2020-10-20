В среду 21 октября в Мюнхене состоится матч первого тура группы А Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов, в котором местная «Бавария» будет принимать испанский клуб «Атлетико» (Мадрид).

Напомним, что немецкая команда является действующим обладателем почетного трофея этого турнира, победив в финале предыдущего розыгрыша 23 августа французский «ПСЖ» со счетом 1:0. Так что в этом сезоне «Бавария» постарается защитить свой титул и снова добиться успеха. В новом чемпионате Германии после четырех туров подопечные Ханс-Дитера Флика пока занимают второе место, имея в активе три победы и в пассиве одно неожиданное поражение от «Хоффенхайма» с крупным счетом 1:4. Что касается «Атлетико», то в Лиге чемпионов сезона 2019-2020 годов испанские футболисты дошли до четвертьфинала, в котором уступили другому немецкому клубу «Лейпциг» 1:2. А в чемпионате Испании мадридская команда также провела четыре матча, выиграв два из них и дважды сыграв вничью, и занимает 9 место.

Матч «Бавария» - «Атлетико» пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.