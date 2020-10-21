В среду свой первый матч в стартовавшем групповом турнире Лиги чемпионов проведет действующий победитель главного клубного евротурнира мюнхенская «Бавария». В прошлом сезоне «красные», кроме Лиги чемпионов, покорили также чемпионат и национальный кубок. А феерическую игру подопечных Ханса-Дитера Флика в поединке против «Барселоны», которой мюнхенцы отгрузили восемь голов, поклонники «Баварии» еще долго будут вспоминать с замиранием сердца. Правда, после разгрома «блаугранас» футбол в исполнении «красных» стал более направлен в сторону прагматизма, но и этого хватило для завоевания трофея.

Но победы прошлого сезона остались позади, и теперь мюнхенцам необходимо сконцентрироваться на покорении новых достижений. В новом розыгрыше Бундеслиги сыграно четыре тура, и в трех из них «Бавария» меньше четырех голов не забивала. При этом «Шальке» команда Флика «вынесла» со счетом 8:0. Но ложкой дегтя в этой атакующей «бочке меда» являются крупное поражение от «Хоффенхайма» (1:4) и три пропущенных гола в матче с «Гертой». А генеральной репетицией мюнхенцев перед началом нового европохода стала встреча с «Арминией», в которой «красные» одержали уверенную победу – 4:1.

Первым соперником «Баварии» на пути к защите титула станет мадридский «Атлетико». Тактика команды Диего Симеоне вряд ли сможет удивить соперников «матрасников», но она на протяжение многих лет доведена до такого идеала, что частенько приносит мадридцам успех в матчах с фаворитами. Вот и в прошлом сезоне мадридцы в 1/8 финала заставили сложить полномочия победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль». Правда, затем «матрасники» уступили менее топовому РБ «Лейпцигу». Вообще, в последних семи сезонах «Атлетико» только раз не сумел преодолеть групповой этап главного клубного евротурнира. «Диего Симеоне удается постоянно развивать команду. Они демонстрируют отличную игру в обороне - одну из лучших в Европе. В атаке они также обладают великолепным качеством», – так охарактеризовал своего ближайшего соперника наставник «Баварии». Должен поспособствовать атакующей мощи мадридского клуба переход в «Атлетико» уругвайца Луиса Суареса, который в сентябре присоединился к команде.

К сожалению, перед ответственным противостоянием команды понесли кадровые пробоины. Положительный тест на Covid-19 не позволит принять участие в матче Сержу Гнабри. Также не сыграют Лерой Сане и Танги Ньянзу, которые продолжают восстанавливаться после травм. У «Атлетико» потери выглядят существенно: Диего Коста, Сауль Ньигес и Рауль Хименес пропустят игру в Мюнхене. Особенной предстоящая встреча станет для защитника мюнхенцев Лукаса Эрнандеса, который в прошлом году перешел в «Баварию» как раз из «Атлетико». В матче с «матрасниками» может установить рекорд Роберт Левандовски. Если поляк отметится результативным ударом в ворота соперников, он станет первым футболистом, которому удастся забить в десяти матчах группового этапа подряд.

В сезоне 2016/2017 команды оказались в одной группе Лиги чемпионов и обменялись домашними минимальными победами. Куда более знаковыми для «матрасников» стали противостояния с «красными» сезоном ранее. Тогда подопечные Симеоне за счет выездного гола одолели «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов (1:0 дома и 1:2 на выезде). Кстати, в Мадриде тогда победу хозяевам поля принес результативный удар Сауля, который, как уже упоминалось, в среду не сыграет. А в далеком 1974 году «Бавария» и «Атлетико» встречались в финале Кубка европейских чемпионов. После ничейного результата (1:1) соперники были вынуждены провести переигровку, в которой мюнхенцы разгромили мадридский клуб со счетом 4:0 (по два гола забили Ули Хёнесс и Герд Мюллер).

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Дуглас Коста, Левандовски.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Фелипе, Триппьер, Феррейра-Карраско, Коке, Эррера, Льоренте, Фелиш, Суарес.

21 октября, среда