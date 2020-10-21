Бавария разгромила мадридский Атлетико, забив четыре безответных гола

Действующие победители Лиги чемпионов прошлого сезона футболисты мюнхенской «Баварии» с крупной победы над испанским «Атлетико» из Мадрида начали свой новый поход за почетным трофеем. Уже в дебюта матча у немецкой команды могли отличиться Левандовски и Зюле. Но первый пробил чуть мимо ворот, а второй после подачи углового с близкого расстояния попал в штангу.

Впрочем гола пришлось дожидаться недолго. На 28-й минуте Киммих прекрасным пасом нашел в штрафной площади соперников Комана и тот легко переиграл Облака. А на 41-й минуте уже с передачи Комана мяч в ворота «Атлетико» забил Горецка.

Второй тайм испанцы начали активнее и Жоау Феликс на 47-й минуте даже забил гол в ворота «Баварии». Однако арбитры его не засчитали, так как Луис Суарес находился в активном офсайде и мешал обзору Нойера. Пожалуй, это и все, что сумели создать из опасных моментов гости после перерыва. Зато подопечные Ханс-Дитера Флика забили еще дважды. Вначале на 66-й минуте великолепно пробил из-за пределов штрафной площади Толиссо и мяч вонзился в правую «девятку». А через шесть минут второй гол в этой игре забил Коман. На этот раз он убежал от защитников «Атлетико» и снова переиграл Облака.

4:0 - уверенная победа «Баварии», которая продолжает свою победную серию в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Бавария - Атлетико - 4:0

Коман (28, 72), Горецка (41), Толиссо (66)

Алаба (5), Мюллер (21) - Ренан Лоди (43), Коке (44), Эрера (45+1), Торрейра (90+2)

«Бавария»: Нойер, Павар (Сарр, 73), Зюле, Алаба, Лукас Эрнандес, Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Мюллер (Дєвис, 83), Левандовски (Шупо-Мотинг, 83)

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Эррера, Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Карраско (Витоло, 76), Луис Суарес (Корреа, 76), Жоау Феликс

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Арена Мюнхен»

БАВАРИЯ - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА