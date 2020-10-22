Бавария
4 : 0
Атлетико Мадрид
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Атлетико – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 22.10.2020 00:17
  • 219 просмотров
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Бавария – Атлетико – 4:0. Видео голов и обзор матча
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Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Атлетико».

Смотрите видео голов и обзор матча «Бавария» – «Атлетико» – 4:0.

ГОЛ! 1:0. Коман, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Горетцка, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Толиссо, 66 мин.

ГОЛ! 4:0. Коман, 72 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
66' ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Бавария).
41' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горецка (Бавария).
28' ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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Источник — Футбол 1/2/3

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