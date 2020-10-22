Бавария – Атлетико – 4:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Атлетико».
Смотрите видео голов и обзор матча «Бавария» – «Атлетико» – 4:0.
ГОЛ! 1:0. Коман, 28 мин.
ГОЛ! 2:0. Горетцка, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:0. Толиссо, 66 мин.
ГОЛ! 4:0. Коман, 72 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Бавария).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горецка (Бавария).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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Источник — Футбол 1/2/3
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