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10 мая 2024, 16:29 | Обновлено 10 мая 2024, 16:40
163
0

Тренер Динамо U19: «В плане самоотдачи и отношения наша заслуженная победа»

Игорь Костюк – о важной победе над Шахтером U19

10 мая 2024, 16:29 | Обновлено 10 мая 2024, 16:40
163
0
Тренер Динамо U19: «В плане самоотдачи и отношения наша заслуженная победа»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от поединка с юношеской командой «Шахтера». Динамовцы одержали очень важную победу на чужом поле – 2:1, позволившую им вернуться на вершину турнирной таблицы в юношеском первенстве.

- Прокомментируйте победу, «Динамо» снова выходит на первое место после тяжелого и эмоционального матча...

– В первом тайме мы не узнали нашу команду, было очень много ошибок. В перерыве мы внесли коррективы и планировали играть в другой футбол, но удаление в начале второго тайма изменило наши планы. Хорошо, что забили второй мяч на контратаке и довели матч до победы.

Ребята терпели, перестраивались, закрывали зоны, действовали в защите. Соперник сумел создать два момента, забил один гол, а другой шанс упустил. Мы сыграли почти весь тайм вдесятером, в плане самоотдачи и отношения к игре – это заслуженная победа.

– Первый гол забили «в раздевалку». Насколько помог он собраться и спокойнее выйти на второй тайм?

– В перерыве мы поговорили с ребятами. Сделали упор на том, что мы должны играть в более атакующий футбол, что нужно дать больше конструктива и качества.

- Насколько справедливо удаление Захарченко? Как вообще оцениваете судейство?

– Я не буду комментировать судейство в целом. Относительно удаления, Захарченко играл со своим игроком, а в подкат пошел Кремчанин. Посмотрим, что судья занес в протокол. Глобально судья не повлиял на исход матча, у нас нет претензий к арбитрам. Но тот момент с удалением будем пересматривать, пока не могу по нему ничего сказать.

– У Балабы сегодня день рождения, он забил победный мяч.

– Назар сегодня был настоящим лидером и капитаном, выполнил большой объем работы и забил победный гол.

– У «Динамо» остается два матча на выезде. Будет тяжело?

– Я сказал ребятам, что впереди два финала, два решающих тяжелых матча. Еще ничего не закончилось в борьбе за первое место.

– Сегодня была очень эмоциональная игра. Хватит ли эмоций на следующие матчи?

– Это уже зависит от тренерского штаба, как мы сможем настроить игроков. У ребят будут выходные, после чего мы начнем подготовку с полной концентрацией.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Динамо Киев
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