Тренер Динамо U19: «В плане самоотдачи и отношения наша заслуженная победа»
Игорь Костюк – о важной победе над Шахтером U19
Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от поединка с юношеской командой «Шахтера». Динамовцы одержали очень важную победу на чужом поле – 2:1, позволившую им вернуться на вершину турнирной таблицы в юношеском первенстве.
- Прокомментируйте победу, «Динамо» снова выходит на первое место после тяжелого и эмоционального матча...
– В первом тайме мы не узнали нашу команду, было очень много ошибок. В перерыве мы внесли коррективы и планировали играть в другой футбол, но удаление в начале второго тайма изменило наши планы. Хорошо, что забили второй мяч на контратаке и довели матч до победы.
Ребята терпели, перестраивались, закрывали зоны, действовали в защите. Соперник сумел создать два момента, забил один гол, а другой шанс упустил. Мы сыграли почти весь тайм вдесятером, в плане самоотдачи и отношения к игре – это заслуженная победа.
– Первый гол забили «в раздевалку». Насколько помог он собраться и спокойнее выйти на второй тайм?
– В перерыве мы поговорили с ребятами. Сделали упор на том, что мы должны играть в более атакующий футбол, что нужно дать больше конструктива и качества.
- Насколько справедливо удаление Захарченко? Как вообще оцениваете судейство?
– Я не буду комментировать судейство в целом. Относительно удаления, Захарченко играл со своим игроком, а в подкат пошел Кремчанин. Посмотрим, что судья занес в протокол. Глобально судья не повлиял на исход матча, у нас нет претензий к арбитрам. Но тот момент с удалением будем пересматривать, пока не могу по нему ничего сказать.
– У Балабы сегодня день рождения, он забил победный мяч.
– Назар сегодня был настоящим лидером и капитаном, выполнил большой объем работы и забил победный гол.
– У «Динамо» остается два матча на выезде. Будет тяжело?
– Я сказал ребятам, что впереди два финала, два решающих тяжелых матча. Еще ничего не закончилось в борьбе за первое место.
– Сегодня была очень эмоциональная игра. Хватит ли эмоций на следующие матчи?
– Это уже зависит от тренерского штаба, как мы сможем настроить игроков. У ребят будут выходные, после чего мы начнем подготовку с полной концентрацией.
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