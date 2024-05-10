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  4. Иван ГЕЦКО: «Верю в чудо от Динамо»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 17:12 |
399
0

Иван ГЕЦКО: «Верю в чудо от Динамо»

Экс-игрок сборной Украины – о матче между «Динамо» и «Шахтером»

10 мая 2024, 17:12 |
399
0
Иван ГЕЦКО: «Верю в чудо от Динамо»
Атлетик Одесса. Иван Гецко

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (11 мая):

— Иван Михайлович, очный матч «Шахтера» и «Динамо» определит распределение борьбы за золотые медали?
— Бесспорно. Уже всем понятно, что чемпионское звание разыграют «Шахтер» и «Динамо», поэтому на эту игру оппоненты поставят все. Гораздо интереснее наблюдать за чемпионатом, когда соперничество ведется до последнего момента, а не тогда, когда обладателя золотых медалей мы знаем за пять туров до финиша.

— В случае победы киевляне лишь приблизятся к «горнякам» на расстояние одного балла — все по-прежнему будет зависеть от «Шахтера».
— Тогда борьба за золотые медали еще больше обострится, а это пойдет только на руку чемпионату. Другие команды будут понимать, что у «Шахтера» можно отбирать очки. Дончане окажутся в худшем положении, поскольку даже малейшая ошибка в двух оставшихся турах может стать фатальной.

— «Шахтер» в последних двух турах сыграет с «Днепром-1» и «Полесьем». В каком-то из этих матчей «горняки» могут оступиться?
— Почему нет? Разве «Днепр-1» и «Полесье» не хотят обыграть такого сильного оппонента? Конечно, хотят. И днепряне, и житомиряне борются за попадание в еврокубки, а это лишь добавит им мотивации. По уровню борьбы наш чемпионат стал интереснее, есть много непредсказуемых результатов. Сейчас еще остается много вопросов относительно того, кто на каком месте окажется.

Были поединки, когда «Шахтер» и «Динамо» теряли очки в матчах, в которых они не должны были этого делать. У нас сейчас есть четыре-пять команд, которые практически на равных вступают в борьбу с грандами. Да, многим не хватает стабильности, однако повторюсь, что сейчас гораздо сложнее предсказать результаты.

И не стоит забывать, что 15-го мая «Шахтер» должен выступить в финале Кубка Украины против «Ворсклы». Поэтому неизвестно, в каком психологическом состоянии «горняки» подойдут к последним двум турам.

— Вы согласны, что в последнее время «Динамо» прибавило?
— Да. Видно, что «бело-синие» потихоньку выходят на свой уровень. Не тот, конечно, который мы видели в лучшие годы команды, но киевляне к этому идут. Важно то, что на сегодня подопечные Александра Шовковского могут создать конкуренцию «Шахтеру».

— Кто ваш фаворит в этом поединке?
— Многие специалисты уже давно решили, что чемпионом станет «Шахтер». Доля истины в этом есть, но я хотел бы видеть интригу до конца. Понимаю, что на данный момент «горняки» по классу своих исполнителей немного превосходят динамовцев. Хотя их очный поединок покажет, был ли я прав.

Каждая из команд хочет победить, ведь это не только борьба за золотые медали, но и за престиж — выиграть в таком противостоянии, независимо от того, на каких местах находятся оппоненты. Это украинское «Классическое»!

— Каким будет ваш прогноз на центральный матч 28-го тура?
— Если «Динамо» удастся выдать свой максимум, и фортуна будет на их стороне — то они могут обыграть лидера. Верю в чудо от киевлян и на продолжение борьбы за золотые медали чемпионата. Ставлю на минимальную победу подопечных Александра Шовковского со счетом 1:0.

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Иван Гецко Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Рейтинг букмекеров
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