ВИДЕО. Лунин аплодирует. УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Напомним, в ответных поединках 1/2 финала дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла ПСЖ (1:0), а «Реал» на домашней арене вырвал победу в концовке матча против «Баварии» (2:1). В итоге автором лучшего гола недели стал защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, открывший счет в матче блестящим ударом в дальний угол ворот, которые защищал украинец Андрей Лунин.

В голосовании на сайте УЕФА Дэвис обошел защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.