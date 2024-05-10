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  4. ВИДЕО. Лунин аплодирует. УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 мая 2024, 16:58 |
2043
0

ВИДЕО. Лунин аплодирует. УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов

В голосовании точный удар Альфонсо Дэвиса обошел гол Матса Хуммельса

10 мая 2024, 16:58 |
2043
0
ВИДЕО. Лунин аплодирует. УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Пресс-служба УЕФА назвала лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Напомним, в ответных поединках 1/2 финала дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла ПСЖ (1:0), а «Реал» на домашней арене вырвал победу в концовке матча против «Баварии» (2:1). В итоге автором лучшего гола недели стал защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, открывший счет в матче блестящим ударом в дальний угол ворот, которые защищал украинец Андрей Лунин.

В голосовании на сайте УЕФА Дэвис обошел защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.

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Альфонсо Дэвис лучший гол Лига чемпионов Андрей Лунин Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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