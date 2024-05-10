Ушел в Арис. Фиорентина окончательно избавилась от проблемного россиянина

33-летний российский форвард Александр Кокорин, который в текущем сезоне на правах аренды из «Фиорентины» выступает за «Арис» из Лимасола, продолжит выступления на Кипре и в дальнейшем.

Островитяне объявили о подписании с Кокориным полноценного контракта на один сезон – до лета 2025 года.

За «Фиорентину» Кокорин выступал с января 2021 по август 2022 годов. За его трансфер флорентийцы заплатили московскому «Спартаку» 4,5 миллиона евро, но в Италии россиянин провалился, сыграв за первую команду «фиалок» лишь 12 поединков и не отличившись ни одним результативным действием.

С лета 2022 года Кокорин на правах аренды играл на Кипре за «Арис». В футболке этой команды форвард провел 61 матч (21 гол, 8 ассистов).

Напомним, Кокорин в 2018-2019 годах пребывал на родине в местах лишения свободы, куда его отправили за хулиганство и нанесение легких телесных повреждений.