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  4. Ушел в Арис. Фиорентина окончательно избавилась от проблемного россиянина
Италия
10 мая 2024, 16:19 |
687
0

Ушел в Арис. Фиорентина окончательно избавилась от проблемного россиянина

Александр Кокорин продолжит карьеру на Кипре

10 мая 2024, 16:19 |
687
0
Ушел в Арис. Фиорентина окончательно избавилась от проблемного россиянина
arisfc.com

33-летний российский форвард Александр Кокорин, который в текущем сезоне на правах аренды из «Фиорентины» выступает за «Арис» из Лимасола, продолжит выступления на Кипре и в дальнейшем.

Островитяне объявили о подписании с Кокориным полноценного контракта на один сезон – до лета 2025 года.

За «Фиорентину» Кокорин выступал с января 2021 по август 2022 годов. За его трансфер флорентийцы заплатили московскому «Спартаку» 4,5 миллиона евро, но в Италии россиянин провалился, сыграв за первую команду «фиалок» лишь 12 поединков и не отличившись ни одним результативным действием.

С лета 2022 года Кокорин на правах аренды играл на Кипре за «Арис». В футболке этой команды форвард провел 61 матч (21 гол, 8 ассистов).

Напомним, Кокорин в 2018-2019 годах пребывал на родине в местах лишения свободы, куда его отправили за хулиганство и нанесение легких телесных повреждений.

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Александр Кокорин Фиорентина Арис Лимасол трансферы Серии A трансферы чемпионат Кипра по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Арис Лимасол
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