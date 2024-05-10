Капитан Динамо U19: «Отдадим все силы, чтобы стать чемпионами»

Капитан юношеской команды «Динамо» Назар Балаба в день матча с «Шахтером» праздновал день рождения, и своим точным ударом принес «бело-синим» победу над принципиальным соперником (2:1).

– В каждой игре с «Шахтером» много эмоций, но нужно уметь справляться с ними. Сегодня была важная игра для нас, можно сказать, за чемпионство, все ребята были настроены, отдались на 100 процентов.

Хотя в первом тайме, можно сказать, чуть-чуть не справились с эмоциями, слишком переживали. Но на второй тайм уже вышли с лучшим настроем. Думаю, если бы не удаление, то игра была бы более ровной. А так красная карточка немного испортила нам рисунок игры, но на характере мы все же довели поединок до победы.

- В эпизоде со вторым забитым мячом ты сыграл как заправский форвард…

– Я просто почувствовал момент – это не тренируется, а просто на подсознательном уровне. В этот момент почувствовал, что нужно подключиться, попросил пас – и забил. А удару в дальний угол меня научил Олег Венглинский (улыбается).

– Сегодня потратили много эмоций, но надо помнить, что осталось еще сыграть два матча до финиша чемпионата…

– Нам дали два выходных. Думаю, все ребята отдохнут, перезагрузят свои батарейки – и будем готовиться. Обыграть в таком матче «Шахтер», а затем упустить чемпионство как-то не с руки. Поэтому отдадим последние силы, чтобы выиграть оставшиеся два матча.